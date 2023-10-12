Застрявшие в Израиле россияне пожаловались на бездействие МИД РФ Застрявшие в Израиле россияне пожаловались на МИД РФ из-за отсутствия эвакуации

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Россияне, которые не могут вылететь из Израиля, пожаловались на бездействие МИД РФ и российского посольства из-за отсутствия эвакуации граждан, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Житель Санкт-Петербурга по имени Вячеслав рассказал, что вместе с семьей отдыхал в Израиле, когда там начались военные действия. Семья захотела вернуться на родину, но столкнулась с высокими ценами на ближайшие рейсы и отсутствием эвакуации со стороны российского МИД.

Я сейчас звонил в МИД [России] в Москву, разговаривал с консульством в Израиле. Они говорят, что рейсов [эвакуационных] нет. Red Wings предлагает улететь 13 октября за 170 тысяч рублей с человека. То есть 510 тысяч за семью из трех человек, — пожаловался мужчина.

Вячеслав утверждает, что в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве много сотрудников посольств разных стран — Великобритании, Австрии, Германии, Чехии — и все занимаются вывозом своих граждан. При этом улететь из Израиля в Европу на европейском лоукостере гораздо дешевле, чем добраться домой на борту отечественной авиакомпании, утверждает мужчина. По его мнению, на российских гражданах просто наживаются.

В итоге россиянин купил билеты самостоятельно за 372 тысячи рублей. Он подчеркнул, что это билеты до Сочи и нужно будет тратить средства на то, чтобы переночевать в городе, а затем добраться до Петербурга.

Ранее российская туристка Елизавета рассказала, что туристы, застрявшие в Израиле из-за конфликта с палестинским движением ХАМАС, могут покинуть страну через Египет. По ее словам, египетские пограничники свободно пропускают граждан России всего за 20 минут. При этом им необходимо оплатить обязательные сборы, чтобы пересечь границу.

12 октября Росавиация объявила об открытии горячей линии для граждан России, желающих уехать из Израиля. В Telegram-канале ведомства говорится, что россияне смогут позвонить по указанному телефону и получить всю необходимую информацию для составления маршрута вылета. До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российское правительство готово оказать помощь всем россиянам, желающим покинуть Израиль и сектор Газа.