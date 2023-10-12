Росавиация открыла горячую линию для желающих уехать из Израиля россиян

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Росавиация объявила об открытии горячей линии для граждан России, желающих уехать из Израиля. В Telegram-канале ведомства говорится, что россияне смогут позвонить по указанному телефону и получить всю необходимую информацию для составления маршрута вылета.

Для информирования российских граждан, желающих вылететь из Израиля, Росавиация открыла горячую линию, — говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве также рассказали о запуске дополнительных авиарейсов по маршруту Тель-Авив — Москва с технической посадкой в Минеральных Водах или Махачкале. В случае задержки или отмены рейсов перевозчики обязательно окажут пассажирам всю необходимую помощь, пообещали в Росавиации.

Ранее российская туристка Елизавета рассказала, что туристы, застрявшие в Израиле из-за конфликта с палестинским движением ХАМАС, могут покинуть страну через Египет. По ее словам, египетские пограничники свободно пропускают граждан России всего за 20 минут. При этом им необходимо оплатить обязательные сборы, чтобы пересечь границу.

До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что правительство РФ готово оказать помощь всем россиянам, желающим покинуть Израиль и сектор Газа. Известно, что проживающие в секторе Газа граждане РФ уже обратились за помощью в консульство.