Стало известно, как безопасно выбраться из Израиля Российская туристка посоветовала выбираться из Израиля через Египет

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россияне, застрявшие в Израиле из-за конфликта с палестинским движением ХАМАС, могут покинуть страну через Египет, заявила туристка Елизавета. По ее словам, которые приводит RT, египетские пограничники свободно пропускают граждан России всего за 20 минут. При этом им необходимо оплатить обязательные сборы, чтобы пересечь границу.

С 08:00 до 20:00 границы открытые, сказали: «Все в порядке — проезжайте». Они пускают, там безопасно. Нас просто на такси отвезли в аэропорт Шарм-эш-Шейха, — рассказала россиянка.

Туристка отметила, что она прибыла в Израиль, чтобы повидаться с тетей, проживающей в Ашдоде. В момент атаки ХАМАС она находилась на экскурсии у Мертвого моря. По словам девушки, ракетная атака и работа системы «Железный купол» вызвали панику у других туристов. Елизавета и ее тетя решили покинуть страну.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что правительство РФ готово оказать помощь всем россиянам, желающим покинуть Израиль и сектор Газа. По данным Telegram-канала SHOT, граждане РФ, проживающие в секторе Газа, уже обратились за помощью в консульство. Дипломаты начали составлять списки.