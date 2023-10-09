Лавров предложил помощь россиянам, проживающим в Израиле Лавров заявил о готовности помочь россиянам эвакуироваться из Израиля

Фото: МИД РФ

Власти готовы помочь россиянам эвакуироваться из Израиля в связи с военным конфликтом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас на территории Израиля проживает большое количество граждан России, и правительство обеспокоено этим.

В Израиле огромное количество наших соотечественников проживает. Мы озабочены их судьбой в нынешней ситуации и предпринимаем все, чтобы выяснить, есть ли среди них люди, которые нуждаются в помощи. Будем готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в Россию, — сказал Лавров.

По информации Telegram-канала SHOT, в секторе Газа в настоящий момент находятся более 1,2 тысячи граждан России, никто из них не пострадал. Канал уточнил, что всего в Палестине проживают более двух тысяч россиян, большинство из них уже обратились в посольство РФ с просьбой об эвакуации. Дипломаты начали составлять списки.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что россияне, уехавшие в Израиль из-за своей позиции относительно СВО, могут беспрепятственно вернуться назад. Спикер Кремля заверил, что Москва не станет угрожать гражданам и бояться преследования им не стоит.