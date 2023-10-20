В Кремле заявили о готовности эвакуировать россиян из сектора Газа Песков заявил о готовности эвакуировать россиян из сектора Газа

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Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа перед началом наземной операции ЦАХАЛ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что информации по россиянам — заложникам ХАМАС нет, а Россия поддерживает контакты в этом вопросе и с Израилем, и с Палестиной.

В настоящий момент наше представительство в регионе продолжает работать с проживающими там гражданами России, чтобы вывезти тех, кто желает эвакуироваться. Как вы знаете, их действительно там много, их жизнь потенциально находится под угрозой. Эта угроза кратно возрастает после того, как ЦАХАЛ начнет наземную операцию. Далеко не все из них хотят быть эвакуированными, — заявил Песков.

Ранее россияне, которые не могли вылететь из Израиля, пожаловались на бездействие МИД РФ и российского посольства из-за отсутствия эвакуации граждан. Житель Санкт-Петербурга по имени Вячеслав рассказал, что вместе с семьей отдыхал в Израиле, когда там начались военные действия. Семья захотела вернуться на родину, но столкнулась с высокими ценами на ближайшие рейсы.

Также живущая в секторе Газа с трехлетним ребенком россиянка пожаловалась на отсутствие помощи и эвакуации из зоны конфликта. По ее словам, представители российского консульства находятся на связи, но помощь оказать не могут.