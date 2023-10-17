Живущая в Газе россиянка с ребенком пожаловалась на отсутствие помощи

Фото: Ahmed Tawfeq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Живущая в секторе Газа с трехлетним ребенком россиянка пожаловалась на отсутствие помощи и эвакуации из зоны конфликта, сообщает MK.RU. По ее словам, представители российского консульства находятся на связи, но помощь оказать не могут.

Женщина по имени Кристина рассказала, что ей с ребенком пришлось сутки сидеть в поле недалеко от КПП «Рафах» на границе с Египтом, ожидая эвакуации, а когда ночью резко похолодало и пошли дожди, местный житель разрешил укрыться в заброшенном доме.

Если несколько дней назад еще была какая-то надежда выбраться с территории Газы, то больше тема эвакуации не обсуждается, отмечает она. По словам Кристины, российские дипломаты находятся с ней на связи, но не могут оказать содействие.

Представители консульства с нами на связи, они знают о ситуации. Мы звоним, описываем наше положение. Но нам отвечают, что от них ничего не зависит, все решают выше. Просят нас потерпеть. А у нас продуктов осталось на два дня. Что потом делать, не знаю, — сказала она.

Ранее россияне, которые не могли вылететь из Израиля, пожаловались на бездействие МИД РФ и российского посольства из-за отсутствия эвакуации граждан. Житель Санкт-Петербурга по имени Вячеслав рассказал, что вместе с семьей отдыхал в Израиле, когда там начались военные действия. Семья захотела вернуться на родину, но столкнулась с высокими ценами на ближайшие рейсы.

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что Москва прорабатывает возможности эвакуации россиян и граждан государств СНГ из зоны палестино-израильского конфликта. Известно, что в результате боевых действий без вести пропали 12 граждан России.