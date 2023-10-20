В зоне конфликта на Ближнем Востоке увеличилось число погибших россиян Посол РФ в Израиле: число погибших на Ближнем Востоке россиян увеличилось до 20

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число погибших россиян в зоне палестино-израильского конфликта достигло 20, сообщил «Известиям» посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, в посольство в Тель-Авиве поступило более шести тысяч обращений от граждан РФ, проживающих в Израиле.

На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации, все они также имеют гражданство Израиля, — сказал Викторов.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев на брифинге по вопросам внешней политики заявил, что около тысячи граждан РФ и стран СНГ подали заявки на эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта. Он отметил, что МИД РФ уделяет большое внимание безопасности россиян и поддерживает с ними контакты.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа перед началом наземной операции ЦАХАЛ. Тем не менее россияне, которые не могли вылететь из Израиля, пожаловались на бездействие МИД РФ и российского посольства из-за отсутствия эвакуации граждан. Житель Санкт-Петербурга по имени Вячеслав рассказал, что вместе с семьей отдыхал в Израиле, когда там начались военные действия. Семья захотела вернуться на родину, но столкнулась с высокими ценами на ближайшие рейсы.