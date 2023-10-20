Названо число граждан РФ и СНГ, желающих эвакуироваться из Израиля и Газы МИД РФ: около тысячи граждан РФ и СНГ хотят уехать из Израиля и сектора Газа

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Около тысячи граждан РФ и стран СНГ подали заявки на эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев на брифинге по вопросам внешней политики. По его словам, МИД РФ уделяет большое внимание безопасности россиян и поддерживает с ними контакты.

Ведем активную работу с партнерами по безопасной эвакуации из зоны боевых действий сограждан, обратившихся за помощью. На сегодняшний день соответствующие заявки подали около тысячи человек, включая граждан стран СНГ и членов их семей, — сказал Зайцев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа перед началом наземной операции ЦАХАЛ. Он добавил, что информации по россиянам — заложникам ХАМАС — нет, а Россия поддерживает контакты в этом вопросе и с Израилем, и с Палестиной.

До этого россияне, которые не могли вылететь из Израиля, пожаловались на бездействие МИД РФ и российского посольства из-за отсутствия эвакуации граждан. Житель Санкт-Петербурга по имени Вячеслав рассказал, что вместе с семьей отдыхал в Израиле, когда там начались военные действия. Семья захотела вернуться на родину, но столкнулась с высокими ценами на ближайшие рейсы.