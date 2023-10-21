Названы самые частые темы обращений россиян в посольство в Израиле Посольство: россияне в Израиле стали срочно оформлять документы на возвращение

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Самыми популярными запросами россиян в посольство страны в Израиле с начала обострения конфликта с Палестиной стали быстрые оформления детских паспортов и свидетельств на возвращение, заявила в беседе с «Известиями» заведующая консульским отделом Екатерина Таразевич. На консульском учете в Израиле стоят 130 тысяч россиян, однако, по словам работника дипучреждения, фактическое их число выше, поскольку постановка на учет не является обязательной процедурой.

[С начала обострения конфликта] количество обращений увеличилось. Какие-то документы люди стали оформлять в экстренном порядке. <...> Помогали оформлять свидетельство на возвращение <...> срочно печатали детям паспорта, — рассказала Таразевич.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что число погибших россиян в зоне палестино-израильского конфликта достигло 20. По его словам, в посольство в Тель-Авиве поступило более шести тысяч обращений от граждан РФ, проживающих в Израиле.

В связи с возросшим числом обращений от российских туристов была открыта дополнительная горячая линия. Также дипведомство продолжает получать сообщения от родственников, которые просят помочь установить, где находятся не выходящие на связь сограждане.