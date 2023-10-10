Посольство сообщило о новых погибших в Израиле россиянах Посольство РФ: число погибших в Израиле россиян достигло четырех

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Четыре гражданина РФ погибли в результате эскалации в Израиле, сообщили РИА Новости в посольстве страны. Еще шесть россиян числятся пропавшими без вести.

С прискорбием сообщаем, что по актуализированным данным израильской стороны по состоянию на 17:00 10 октября (время совпадает с мск) четыре гражданина Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими. В настоящее время занимаемся выяснением всех обстоятельств, — говорится в сообщении посольства РФ в Тель-Авиве.

Консульский отдел продолжает принимать входящие заявки. По информации посольства, недавно была открыта дополнительная горячая линия в связи с возросшим числом обращений от российских туристов. Также дипведомство продолжает получать сообщения от родственников, которые просят помочь установить, где находятся не выходящие на связь сограждане.

Ранее сообщалось, что порядка 400 человек изъявили желание покинуть сектор Газа, подавляющее большинство которых — россияне. По словам пресс-секретаря представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алии Зариповой, в списки также внесены граждане Белоруссии, Украины, Казахстана и Палестины.