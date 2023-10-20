Власти Израиля подтвердили освобождение двух заложниц Власти Израиля подтвердили освобождение двух удерживавшихся в Газе заложниц

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Власти Израиля официально подтвердили факт освобождения двух заложниц, удерживавшихся в секторе Газа радикалами палестинской организации ХАМАС. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, которые приводит ТАСС, мать и дочь попали в плен во время атаки на кибуц Нахаль-Оз.

Сегодня были освобождены Юдит Тай Раанан и Натали Шушана Раанан, мать и дочь, которые удерживались группировкой ХАМАС. Эти две женщины были взяты в заложницы ХАМАС в ходе смертоносной атаки на кибуц Нахаль-Оз, — сказал он.

Также информацию об освобождении заложниц подтвердили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее в Telegram-канале группировки ХАМАС появилось сообщение об освобождении из плена двух гражданок США — матери и дочери — по «гуманитарным соображениям». Представители движения указали, что таким образом хотели показать всему миру и американскому народу ложность заявлений президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Также сообщалось о том, что ХАМАС освободило жительницу Израиля и двух ее детей, взятых в заложники. По информации телеканала Al Jazeera, пленников оставили возле забора, проходящего на границе Израиля и сектора Газа. По словам освобожденной женщины, радикалы просто отпустили их и ушли, не объяснив причин.