ХАМАС освободило двух американок «в отместку» Байдену ХАМАС заявило об освобождении двух гражданок США из «гуманитарных соображений»

Фото: Ahmad Hasaballah/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС освободило из плена двух гражданок США — мать и дочь — по «гуманитарным соображениям», следует из заявления группировки в Telegram-канале. Также представители движения указали, что таким образом ХАМАС хотел показать всему миру и американскому народу ложность заявлений президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

В ответ на усилия Катара «Бригады Аль-Кассама» освободили двух американских граждан (мать и ее дочь) по гуманитарным соображениям и для того, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления Байдена и его фашистской администрации являются ложными и безосновательными, — подчеркнуло ХАМАС.

О каких именно заявлениях Белого дома или американского президента идет речь не уточняется. Также ХАМАС объявило, что «Бригады Аль-Кассама» в настоящий момент наносят ракетные удары в ответ на нападения на гражданское население сектора Газа. Движение не назвало, по каким конкретно целям ведется атака.

Ранее палестинское движение освободило жительницу Израиля и двух ее детей, взятых в заложники. По информации телеканала Al Jazeera, пленников оставили возле забора, проходящего на границе Израиля и сектора Газа. По словам освобожденной женщины, бойцы движения просто отпустили их и ушли, не объяснив причин.