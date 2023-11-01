Стало известно, сколько граждан России удерживает ХАМАС Посол Викторов: ХАМАС удерживает пять-шесть граждан России

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС может удерживать до шести граждан России, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, ранее предполагалось, что эта цифра меньше. Сейчас же появилась новая информация.

Уже речь мы можем вести не о двух, а о пяти. А может быть, и шесть граждан России, предположительно, удерживаются там, — сказал посол.

Также дипломат рассказал о визите в МИД Израиля, где он дал «четкие разъяснения» относительно приема представителей ХАМАС в Москве. Во время беседы он подчеркнул, что Россия не поддерживает террористические методы. Более того, Москва не поддерживает ни ХАМАС, ни какие-либо другие группировки или политические силы. РФ, по его словам, выступает за справедливое урегулирование палестинского вопроса.

В настоящее время ХАМАС, предположительно, удерживает в секторе Газа около 240 заложников из числа мирных граждан. Более половины пленных имеют иностранные паспорта. О том, что среди них могут быть шестеро россиян, сообщалось и ранее.

При этом замминистра иностранных дел, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов 28 октября сообщил, что ХАМАС пообещало России найти и освободить из заложников восьмерых россиян. Делегации движения во время визита в Москву был передан список российских граждан, которые находятся в плену.