Представители ХАМАС пообещали освободить восемь россиян

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Представители ХАМАС пообещали России найти и освободить из заложников восемь россиян, рассказал ТАСС замминистра иностранных дел, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов. По его словам, список с именами находящихся в заложниках граждан передали делегации палестинского движения на встрече в Москве.

Список, в нем значится восемь человек — это российские граждане, которые находятся в заложниках. Нам пообещали откликнуться, посодействовать, найти их и принять все меры для освобождения, — сообщил Богданов.

О том, что Россия передала ХАМАС список с указанием имен восьми граждан РФ, которые могут находиться среди удерживаемых в заложниках в секторе Газа, ранее рассказал глава отдела палестинского движения по внешней политике Муса Абу Марзук. По его словам, в ХАМАС очень внимательно проверят факт нахождения россиян из списка среди заложников.

Представитель ХАМАС заверял, что члены движения рассмотрят запрос со стороны РФ на освобождение заложников более внимательно, чем аналогичные просьбы из других стран. Марзук объяснил приоритетность России для ХАМАС характером их отношений. Ранее Богданов обсуждал с представителями ХАМАС возвращение россиян при визите в Катар.

В армии Израиля сообщали, что в заложниках у ХАМАС остаются не менее 229 человек. В ЦАХАЛ заявили, что уже уведомили семьи похищенных людей о получении таких данных.