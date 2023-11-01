Йемен показал ракетный удар по Израилю в прямом эфире Минобороны Йемена опубликовало видео ракетного удара по Израилю

Фото: Mohammed Mohammed/Xinhua/Global Look Press

Йеменские войска нанесли ракетный удар по израильским объектам на «оккупированных территориях Палестины», заявил представитель армии Йемена генерал Яхья Сари. Видео пуска ракет, который транслировался в прямом эфире, опубликовано на странице Минобороны Йемена в соцсети Twitter (X).

По сообщению военного ведомства, на кадрах показаны совместные операции ракетных войск и Военно-воздушных сил Йемена. Удары наносились по целям израильской армии в Палестине, указано в заявлении.

Как передает РБК, выпущенные с территории Йемена ракеты были перехвачены израильскими системами ПВО и истребителями. В Армии обороны Израиля заверили, что гражданскому населению ничто не угрожает.

По данным издания The Times of Israel, одна ракета упала в иорданской пустыне. После сообщения о пуске ракет в ЦАХАЛ заявили о срабатывании сирен в центральной и южной частях Израиля. Кроме того, системы оповещения сработали в районах на границе с сектором Газа.

Йеменская армия заранее анонсировала ракетный удар по Израилю. Представитель вооруженных сил республики Яхья Сари сообщал, что в прямом эфире также будут транслироваться пуски беспилотников.