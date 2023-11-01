Представитель армии Йемена пообещал нанести ракетный удар по Израилю

Фото: Социальные сети/Global Look Press

Йемен намерен нанести ракетный удар по Израилю 1 ноября, заявил представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари. По его словам, которые приводит РБК, СМИ будут транслировать пуски ракет и беспилотников.

СМИ будут транслировать сцены запуска партий ракет и беспилотников, с помощью которых наши вооруженные силы нацелились на недра сионистского образования на оккупированных палестинских территориях ровно в 12 часов дня, — говорится в сообщении.

Ранее Яхья Сари заявил, что бойцы правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке трижды наносили удары по Израилю баллистическими ракетами и беспилотниками со взрывчаткой. Он пообещал проводить военные операции против ЦАХАЛ до тех пор, пока «не прекратится израильская агрессия».

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 19 октября заявил, что эсминец ВМС США Carney перехватил три ракеты и несколько беспилотных аппаратов, которыми йеменское движение «Ансар Аллах» могло атаковать цели в Израиле. По его словам, объекты направлялись на север вдоль Красного моря.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утверждал, что Израиль впал в «состояние безумия», из которого ему необходимо немедленно выйти. По его словам, армия страны нацелилась на ни в чем не повинных мирных жителей сектора Газа. Своими действиями Израиль лишь углубляет гуманитарный кризис, добавил глава республики.