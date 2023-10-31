Хуситы заявили об ударах ракетами и беспилотниками по Израилю Движение «Ансар Алла»: хуситы трижды наносили удары по Израилю в поддержку Газы

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Бойцы правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке трижды наносили удары по Израилю баллистическими ракетами и беспилотниками с взрывчаткой, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья ас-Сариа. В видеообращении, которое транслировал телеканал «Аль-Масира», он пообещал проводить военные операции против ЦАХАЛ до тех пор, пока «не прекратится израильская агрессия».

Мы запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным объектам противника на оккупированных территориях. Мы подтверждаем, что эта операция является третьей операцией в поддержку наших угнетенных братьев в Палестине, — сказал он.

Ранее участники массовых демонстраций в поддержку палестинцев в Йемене, прошедших под контролем движения «Ансар Алла», заявили о готовности участвовать в боевых действиях на стороне Палестины. Местное телевидение показало, как тысячи участников манифестаций, проведенных в Сане и в ряде провинций Йемена, держат в руках палестинские флаги и скандируют лозунги в поддержку палестинцев.

До этого лидер движения «Ансар Алла» Абдуль Малик Аль-Хуси заявил о готовности йеменского народа присоединиться к действиям Палестины против Израиля. По его словам, вмешательство США станет поводом для вступления хуситов в конфликт.