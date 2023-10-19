Эсминец ВМС США перехватил ракеты хуситов Эсминец ВМС США перехватил ракеты хуситов, которыми мог быть атакован Израиль

Фото: Petty Officer 1st Class Fred Gra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эсминец ВМС США Carney перехватил три ракеты и несколько беспилотных аппаратов, которыми йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Аллах» могло атаковать цели в Израиле, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, объекты направлялись на север вдоль Красного моря.

Экипаж эсминца «Карни», находящегося в северной части Красного моря, ранее сегодня перехватил три крылатые ракеты для поражения наземных целей и несколько беспилотников, которые были запущены силами хуситов в Йемене. <...> Мы не можем точно сказать, на что были нацелены эти ракеты и беспилотники, но они были запущены из Йемена, направились на север вдоль Красного моря потенциально к целям в Израиле, — указал Райдер.

11 октября Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что авианосец Jerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. По словам представителей командования, это должно было стать «мощным сигналом сдерживания» для враждебных Израилю сил, если они захотят воспользоваться сложившейся ситуацией.

Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США перебрасывают второй авианосец Dwight Eisenhower в Средиземное море. По его словам, об этом Пентагон попросили израильские власти.