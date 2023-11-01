ЦАХАЛ ликвидировала командующего ХАМАС ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командующего ХАМАС Мухаммада Асара в Газе

Фото: Социальные сети

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу противотанкового ракетного подразделения палестинского движения ХАМАС Мухаммада Асара в секторе Газа, сообщила ЦАХАЛ в Telegram-канале. Ведомство также опубликовало кадры работы израильского истребителя по объекту, в котором находился Асар.

Согласно разведданным ЦАХАЛ и ISA, истребитель ЦАХАЛ нанес удар по Мухаммеду Асару, руководителю подразделения противотанковых ракет ХАМАС в секторе Газа. Асар отвечал за все подразделения противотанковых ракет ХАМАС по всему сектору Газа, командовал подразделениями в повседневной работе и помогал им в чрезвычайных ситуациях, — указано в сообщении.

Также, отметили в ЦАХАЛ, Асар несет ответственность за многочисленные удары противотанковыми ракетами по гражданским лицам и израильским солдатам. На опубликованном видео показано, как снаряд попадает в объект, после чего раздается мощный взрыв.

Ранее ЦАХАЛ начала штурм сектора Газа сразу с пяти направлений. Ожесточенные столкновения между израильскими бойцами и палестинскими группировками идут на севере анклава. Бои зафиксированы в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун». При этом действия сухопутных сил Израиля ведутся одновременно с воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами территории.