Стало известно о штурме Израилем сектора Газа с пяти направлений Al Arabiya: ЦАХАЛ начал штурм Газы одновременно с пяти направлений

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Израильская армия (ЦАХАЛ) начала штурм сектор Газа, сообщает Al Arabiya. Телеканал уточнил, что военнослужащие выступили одновременно с пяти направлений.

Ожесточенные столкновения между израильскими бойцами и палестинскими группировками идут на севере сектора Газа. Бои зафиксированы в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун». При этом действия сухопутных сил Израиля ведутся одновременно с воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами территории. Информации о потере с обеих сторон пока не поступало.

Ранее больница «Аль-Кудс», расположенная в северной части сектора Газа, подверглась обстрелу. Здание было полностью разрушено. Некоторое время назад Израиль потребовал от палестинского общества Красного Полумесяца эвакуировать людей, которые находились в медицинском учреждении. В палестинском Красном Полумесяце ответили, что в здании больницы укрываются свыше 12 тысяч человек, эвакуировать по требованию Израиля такое количество людей, не подвергая их жизни опасности, невозможно.

До этого представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кудра заявила, что с начала эскалации конфликта его жертвами стали более 8 тысяч мирных жителей сектора Газа. По ее словам, 3,3 тысячи погибших составляют дети. Она подчеркнула, что израильские военные специально наносят удары по медицинским учреждениям — больницам и центрам оказания первичной медико-санитарной помощи.