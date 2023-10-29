Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа подверглась обстрелу

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Больница «Аль-Кудс», расположенная в северной части сектора Газа, подверглась обстрелу, сообщает телеканал Al Hadath. По его данным, некоторое время назад Израиль потребовал от палестинского общества Красного Полумесяца эвакуировать людей, которые находились в медицинском учреждении.

С утра по окрестностям больницы «Аль-Кудс» наносятся непрерывные удары, которые привели к ее полному разрушению, — говорится в сообщении канала.

В палестинском Красном Полумесяце отмечали, что в здании больницы укрываются свыше 12 тысяч человек. Эвакуировать по требованию Израиля такое количество людей, не подвергая их жизни опасности, невозможно, подчеркнули в организации.

Ранее представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кудра заявила, что с начала эскалации конфликта его жертвами стали более 8 тысяч мирных жителей сектора Газа. По ее словам, 3,3 тысячи погибших составляют дети. Она подчеркнула, что Израильские военные намеренно обстреливают медицинские учреждения — больницы и центры оказания первичной медико-санитарной помощи.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Израиль использовать американское оружие придерживаясь законов войны. Он подчеркнул, что военные должны делать все возможное для защиты гражданского населения сектора Газа, несмотря на их заявления о том, что боевики ХАМАС укрываются среди мирных граждан.