Названо число детей, погибших при обстрелах в секторе Газа В секторе Газа при обстрелах погибли 3,3 тысячи детей

Фото: Saeed Jaras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 3,3 тысячи детей погибли в результате израильских обстрелов сектора Газа, под завалами находятся еще более 1 тысячи детей, сообщила представитель Минздрава Палестины на пресс-конференции в анклаве Ашраф аль-Кудра, ее слова приводятся в Telegram-канале MOHMediaGaza. Всего с 7 октября при обстрелах погибли более 8 тысяч человек.

Число жертв израильской агрессии в секторе Газа с 7 октября составило 8005 человек, из них 3324 — дети, 2062 — женщины и 460 пожилых людей, — сказала Ашраф аль-Кудра.

Она отметила, что в Минздрав поступило 1870 сообщений о пропавших без вести, в том числе 1020 детей все еще находятся под завалами. Отдельно Ашраф аль-Кудра обратила внимание на обстрелы гражданских объектов и медицинской инфраструктуры.

Израильские крушения системы здравоохранения привели к гибели 116 медицинских работников, уничтожению 25 машин скорой помощи и их выводу из строя. Израильские оккупанты намеренно нанесли удары по 57 медицинским учреждениям и вывели из строя 12 больниц и 32 центра первичной медико-санитарной помощи в результате нападения или неспособности доставить топливо, — рассказала глава Минздрава.

Также, по данным ведомства, команды общественного здравоохранения отслеживают тысячи случаев кожных и инфекционных заболеваний, гриппа, ветряной оспы и диареи. Это является результатом ускоряющегося распространения эпидемий среди беженцев из-за нехватки воды и отсутствия личной гигиены.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не поддаваться на провокации на фоне обострения в секторе Газа и пресекать любые попытки расколоть российское общество. По его словам, события на Ближнем Востоке все воспринимают с болью в сердце, поэтому в местных мечетях молятся за народ Палестины и за то, чтобы кровопролитие было прекращено как можно скорее.