В США оценили угрозу России для Восточной Европы Полковник Макгрегор: Россия не представляет угрозы для Восточной Европы

Фото: US Army

Развертывание американского военного контингента в Восточной Европе не имело смысла, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем Twitter (Х). По его словам, Россия не планирует нападать на эти страны.

Большая часть ее (армии США. — NEWS.ru) боевой мощи бессмысленно развернута в Польше, Румынии и странах Балтии для защиты от России, которая не имеет ни малейшего намерения нападать на Восточную Европу, — сказал Макгрегор.

По его словам, общая численность американских вооруженных сил сейчас меньше, чем когда-либо. Он отметил, что США не смогут поднять в воздух пять тысяч истребителей и сотни бомбардировщиков, как во время войны против Ирака в 1991 году.

Ранее Макгрегор заявил, что НАТО не сможет победить Россию, поскольку организация не предназначена для ведения наступательных войн. По его словам, первостепенная функция Альянса — оборона Запада, но ситуация усугубилась с расширением блока.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что НАТО следует пересмотреть заявления о том, что Альянс носит исключительно оборонительный характер. По его мнению, если бы это действительно было так, Москва не опасалась бы вступления в организацию Финляндии.