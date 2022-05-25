Чувство долга с возвратом: всё об американской программе ленд-лиза В чём суть программы ленд-лиза, кем и когда она была придумана, каким образом применялась, а также в чём особенности ленд-лиза для Украины 2022

Что такое ленд-лиз / Фото ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

9 мая президент США Джозеф Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины на сумму в 40 миллиардов долларов. Согласно этому указу, теперь американское правительство сможет поставлять военную помощь на территорию Украины и других стран, пострадавших от проведения специальной военной операции российскими войсками, по упрощённой схеме. Аналогичным образом Соединённые Штаты помогали своим союзникам в ходе Второй Мировой войны, в том числе, и Советскому Союзу. Редакция NEWS.ru рассказывает об истории программы ленд-лиза: в чём суть определения, кем и при каких обстоятельствах программа была придумана, как она применялась, а также в чём нынешние особенности ленд-лиза для Украины.

Суть ленд-лиза

Говоря простыми словами, ленд-лиз — это программа экономической помощи со стороны Соединённых Штатов Америки своим союзникам. Впервые договор о ленд-лизе был подписан 11 марта 1941 года — тогда власти США запустили военную поставку в государства, которые боролись с нацистской Германией. Среди них были такие страны, как Великобритания, СССР, Франция и др. В качестве помощи туда направлялась военная техника, оружие, боеприпасы, обмундирование. Помимо вещей, используемых непосредственно на поле битвы, Америка снабжала своих союзников и другими изделиями, в которых они нуждались — бензин, алюминий, медь, хлопок, сахар и многое другое.

Изначально ленд-лиз позиционировался как безвозмездная помощь государствам, ведущим войну с немецкой армией, но на деле оказалось, что это не совсем так. Само понятие в переводе с английского языка означает «одалживать, брать в лизинг». Американские власти направляли помощь в кредит, который страны-получатели должны были оплатить по окончании военных действий. Исключение составляла уничтоженная военная техника — она оплате не подлежала.

Причины ввода ленд-лиза в годы Второй Мировой войны

Соединённые Штаты поставляли военную технику в Европу ещё во времена Первой Мировой войны — тогда помощь получали страны Антанты. Однако большинство из них так и не смогло рассчитаться по долгам после окончания военных действий, что сильно отразилось на экономике США. В 30-х годах американским Конгрессом был принят целый ряд официальных актов, запрещающих продавать и перевозить оружие и технику воюющим странам. Таким образом власти США страховали бюджет и тем самым фиксировали нейтральный статус страны.

закон о ленд-лизе wikipedia.org

Несмотря на это, в 1939 году Франклин Рузвельт внёс поправки в закон. С тех пор у стран, участвующих в военных действиях, вновь появилась возможность закупать технику, оружие и амуницию. При этом перед отправкой груза они должны были оплатить полную его стоимость наличными и транспортировать его собственными силами. Начиная с 1940 года такими услугами активно пользовалась Великобритания — ей пришлось ликвидировать большую часть своих зарубежных владений, чтобы оплатить американские товары. В 1941 году финансовые запасы Соединённого Королевства были истощены, и премьер-министр Уинстон Черчилль написал письмо Рузвельту с прошением о помощи.

Тот не хотел ввязывать свою страну в очередную войну, которая могла бы ещё сильнее ударить по внутренней экономике. Но и не поддержать своего стратегического союзника он не мог — так родилась идея о ленд-лизе. Было понятно, что переход от нейтральной политики к военной помощи дружественных стран должен пройти постепенным. В феврале 1941 года среди американцев был проведён опрос о необходимости подобных действий. 54% опрошенных заявили, что поддерживают оказание военной помощи Великобритании. Позднее было инициировано голосование в Сенате, большинство его членов также высказалось «за». Спустя месяц, 11 марта 1941 года, президент Рузвельт подписал закон о ленд-лизе.

Помощь СССР

Советский Союз также получал помощь от Соединённых Штатов. 22 июня 1941 года, в день нападения Германии на СССР, Рузвельт и Черчилль заявили о скором включении государства в программу ленд-лиза. Однако произошло это лишь спустя несколько месяцев. Причина такой неспешности заключалась в желании понять, способны ли советские войска отразить натиск гитлеровской армии. В июле 1941 года посол Великобритании в США Эдвард Вуд Галифакс заявил:

Американские высшие военные руководители полагают, что, хотя поражение России нельзя исключить, ситуация на данную минуту и в ближайшем будущем представляется весьма неплохой и русские держатся просто замечательно.

программы ленд-лиза Александр Соколенко/РИА Новости

После этого премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль распорядился направить первую партию помощи в СССР — 200 истребителей «Томагавк».

Официально к программе ленд-лиза Советский Союз присоединился 1 октября 1941 года — представители держав собрались в Москве, где и подписали Первый Московский договор. Государству был выделен заём на 1 миллиардов долларов, по которому и предоставлялась помощь. Так как документ действовал до 30 июня 1942 года, позднее страны подписывали новые протоколы — Вашингтонский, Лондонский и Оттавский.

Ленд-лиз в цифрах

Суммарно стоимость поставок по ленд-лизу превышала отметку в 50 миллиардов долларов. Большая часть была направлена в Великобританию — всего государство получило помощи на 37 миллиардов.

СССР оказался на втором месте — стоимость поставленной продукции составила 11 миллиардов, а общий объём грузов превысил 17 миллионов тонн. Вот лишь некоторые цифры поставок:

Грузовые машины в количестве 430 000 штук;

Джипы в количестве 50 000 штук;

Автоматическое оружие в количестве 131 633 штук;

Мотоциклы в количестве 35 170 штук;

Средства авиации в количестве 22 150 штук;

Пистолеты в количестве 12 997 штук;

Танки в количестве 12 700 штук;

Винтовки в количестве 8 218 штук;

Средства радиолокации в количестве 445 штук;

Торпеды в количестве 197 штук;

Большие противолодочные корабли в количестве 105 штук;

Взрывчатые вещества общей массой в 345 735 тонн;

Автомобильный бензин общей массой в 242 300 тонн;

Продукты питания общей массой в 4 478 000 тонн;

Армейские ботинки в количестве 15 417 000 штук;

Железнодорожные рельсы общей массой в 622 100 тонн;

Паровозы в количестве 1 900 штук;

Алюминий общей массой в 328 000 тонн;

Медь общей массой в 387 000 тонн;

Автомобильные покрышки общей массой в 3 606 000 тонн;

Сахар общей массой в 610 000 тонн;

Хлопок общей массой в 108 000 000 тонн.

Суть ленд-лиза wikipedia.org

Пути поставки помощи в СССР

Большинство грузов в Советский Союз доставлялось по морю и воздуху. Всего было пять основных маршрутов для транспортировки:

Дальневосточный — доля поставок 47.1% (8244 тыс. тонн). Являлся одним из самых безопасных маршрутов, поскольку был недоступен немецким войскам. Несмотря на это, фиксировались случаи нападения на корабли со стороны Японии. Грузы доставлялись с территории Аляски во Владивосток и дальше на морских суднах через Тихий океан. Персидский — доля поставок 23.8% (4160 тыс. тонн). Судна с военной помощью шли вокруг территории Африки вплоть до Персидского залива, далее из Ирана грузы доставлялись в Советский Союз. Главное неудобство маршрута — его длина (корабли могли проходить его до 75 суток). Кроме этого, суда обстреливала немецкая авиация. Мурманский — доля поставок 22.7% (3964 тыс. тонн). Один из наиболее опасных маршрутов, поскольку за ним активно следила немецкая армия. Проходил через Скандинавский полуостров. Черноморский — доля поставок 3.9% (681 тыс. тонн). Впервые был открыт в 1942 году после согласия Турции. Наиболее активно стал использоваться ближе к концу войны как альтернатива Персидскому, поскольку западные территории СССР освобождались от вражеских войск. Арктический — доля поставок 2.5% (452 тыс. тонн). Маршрут проходил через Советскую Арктику с востока на запад. В связи с погодными условиями и длиной трассы, он практически не использовался.

Роль ленд-лиза в победе над Германией

Совпадение или нет, но в США направляли помощь Советскому Союзу по мере его успешного продвижения на поле боя. Первые поставки были запущены летом 1941 года и составляли крайне малую долю от единого количества ресурсов в стране. В 1943 году объём поставок по ленд-лизу составил 57% от общего числа. К моменту окончания военных действий число отправляемых грузов достигло пика — это было связано, в том числе, и с расчисткой маршрутов для транспортировки.

ленд-лиз wikipedia.org

Несмотря на это, программа ленд-лиза определённо помогла выжить множеству советских граждан. Одним из наиболее ценных грузов были американские мясные консервы. Их количество превышало число произведённых в СССР в 5 раз, что помогало защититься от голодной смерти.

Объёмы поставляемых металлов (медь, алюминий и др.) также были выше имеющихся в СССР, что давало возможность производить новые единицы техники по собственным технологиям.

Долг по ленд-лизу

По окончании Второй Мировой войны Соединённые Штаты выписали счёт СССР за оказание помощи по программе ленд-лиза. Общая сумма составила 2.7 миллиардов долларов. Советский Союз отказывался платить такие большие деньги, предлагая минимальную компенсацию. Такой расклад дел не устраивал уже США, тем не менее власти постоянно снижали цену. Взаимной договорённости удалось добиться лишь спустя 27 лет, в 1972 году — страны сошлись на выплате 722 миллионов долларов. Спустя год Советский Союз перевёл 48 миллионов и больше никогда этим не занимался — причиной послужили невыгодные для страны меры со стороны США в области торговли. Обязательства по долгу выпали в 90-е годы на Россию как правопреемницу СССР. Оставшиеся 678 миллионов были окончательно выплачены лишь в 2006 году.

Обратный ленд-лиз

Договор о ленд-лизе обязывал и СССР при возможности предоставлять помощь США. Несмотря на то, что Америка страдала от войны меньше остальных (война не проходила на её территории, а солдаты не призывались массовой мобилизации), Советский Союз действительно оказывал свои услуги. Согласно отчёту президента США Гарри Трумэна, суммарный объём помощи по обратному ленд-лизу со стороны СССР составил чуть более двух миллионов долларов. Общий же экспорт за время войны оценивается в 223 миллиона. В большинстве своём Советский Союз направлял в США руды, древесину, нефтепродукты. Также оказывались услуги по тестированию и восстановлению техники.

программа ленд-лиза wikipedia.org

Особенности ленд-лиза для Украины

9 мая 2022 года президент США Джозеф Байден подписал закон о возобновлении программы ленд-лиза. Его главное отличие от первой версии — помощь будет направляться не союзным государствам, а конкретно Украине и соседним государствам, которые пострадают от проведения специальной военной операции российскими войсками. Ещё одно существенное различие заключается в том, что Российская Федерация официально не объявляла о войне, однако поставляемое вооружение будет применяться против её армии.

Вот основные особенности нововведённого ленд-лиза:

Общая сумма, выделенная на поставки Украине — 40 миллиардов долларов. До этого США уже оказывала финансовую помощь Украине в связи с проведением на её территории спецоперации российских войск, поэтому итоговая цифра превышает 53 миллиарда долларов.

В качестве военной помощи на территорию Украины будут отправлены техника, боеприпасы, стрелковое и артиллерийское оружие. Кроме этого, будет обеспечена логистическая поддержка.

Все вопросы по вооружению Украины будет решать непосредственно Пентагон.

Данные о поставках на территорию Украины не будут разглашаться публично. Такое решение было принято с целью защиты от вооружённых сил Российской Федерации.

Сроки действия договора не ограничены — он будет функционировать до тех пор, пока «Россия не сократит численность своих вооружённых сил на восточной границе Украины до уровня, который сохранялся до 1 марта 2021 года».

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