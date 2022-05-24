Сибирь в огне: лесные пожары 2022 года Разбираемся, из-за чего возникают лесные пожары, поставят ли антирекорд в 2022 году

Тушение лесных пожаров / Фото 24.mchs.gov.ru

Лесные пожары в 2022 году ставят антирекорд. По заявлению российского отделения «Гринпис», уже за первые четыре месяца текущего года площадь разрушительной стихии почти в два раза превысила площадь сгоревшего ландшафта за такой же период 2021 года. К середине мая лесные пожары в России охватили более 40 тысяч га. NEWS.ru узнал, как сейчас борются со страшной стихией, а также о том, из-за чего чаще всего возникают лесные пожары.

Тушение лесных пожаров

Лесные пожары практически невозможно контролировать. Скорость распространения пламени внезапно увеличивается при наличии ветра. В таком случае всего за несколько минут уничтожается обширная лесистая территория. Огонь легко может перекинуться на сельскохозяйственные поля и здания.

На карте лесных пожаров мы ежедневно наблюдаем увеличение площади, охватываемой огнём. Согласно данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, на 23 мая 2022 года производится тушение 84 лесных пожаров на территории более 52 га в 14 регионах страны: на Алтае, в Якутии, Бурятии, Республике Тыва, от стихии также страдают Амурская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская области, Хабаровский, Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, Хакасия.

В тушении лесных пожаров принимают участие более 4400 специалистов, 650 единиц техники, проводится мониторинг лесопожарной ситуации с воздуха. Службы по устранению лесных пожаров работают круглосуточно.

Для 81 субъекта РФ сейчас характерен пожароопасный сезон.

В 44 из них введён режим, по которому предусматривается соблюдение дополнительных мер безопасности, в частности, запрет на нахождение в лесах людей.

6 субъектов наиболее сильно пострадали от лесных пожаров, там введен режим ЧС — Иркутская область, Тува, Хакасия, Красноярский край, три района Курганской области, Акшинский район Забайкальского края.

В марте 2022 года президентом России был подписан закон о поправках в ст. 261 УК РФ, которая предусматривает ответственность за уничтожение/повреждение леса. Минимальное наказание — штраф от 300 до 500 тыс. руб. (ранее было от 200 до 400 тыс. руб.). Если придётся нести максимальную ответственность, то это будет штраф до 3 млн руб. либо тюремный срок до 10 лет.

Лесные пожары mchs.gov.ru

Антирекорды лесных пожаров в России

2002 год. По рекордному количеству очагов лесных пожаров можно отметить 2002 год — их было 43 418. Огонь прошёл площадь более 1 млн 350 тыс. га. Леса пострадали от стихии во всех восьми федеральных округах страны. Размер общего ущерба был колоссальным — более 1 млрд 450 млн руб.

2010 год. По размеру ущерба ситуация с природными пожарами 2002 года была не так катастрофична по сравнению с 2010 годом. Тогда вся европейская часть России была охвачена природными пожарами. Службы зафиксировали более 34 800 очагов, огонь прошёл около 2 млн га. От лесных пожаров пострадали 17 областей, тысячи людей остались без жилья. От огня и интоксикации дымом погибли десятки людей. Размер общего ущерба — более 85 млрд руб.

2021 год. Этот год отличился площадью пожаров — она составила больше 18 млн га. В большей степени пострадала Якутия, а также Иркутская, Тюменская области. По данным, полученным со спутников, дым от более чем 3 тысяч лесных пожаров впервые наблюдался на Северном полюсе. Ущерб составил чуть более 10,5 млрд руб.

Лесные пожары в России 24.mchs.gov.ru

Из-за чего возникают лесные пожары

Лесные пожары чаще всего возникают по двум причинам: человеческое влияние и природа. Рассмотрим подробнее условия и факторы, которые способствуют возникновению и распространению огненной стихии в лесу.

Человеческий фактор

Любой пожар начинается с небольшого источника огня. Не менее 90% всех возгораний в лесу — последствия человеческой деятельности. Беззаботное и безответственное поведение человека ежегодно приводит к выгоранию больших лесных территорий. Рассмотрим основные причины, из-за чего чаще всего возникают лесные пожары по вине людей.

Курение.

Сложно представить, но один небрежно потушенный окурок сигареты может стать причиной выгорания сотен гектаров леса. А ведь кто-то и вовсе не тушит сигарету, а выкидывает её тлеющий остаток из окна автомобиля, во время езды на велосипеде, да и просто во время прогулки. Вроде бы легкая небрежность, которой можно и не придавать значения, но привести она может к стихийному бедствию. Один тлеющий окурок может спровоцировать серьезное возгорание.

Костёр.

В походе важно соблюдать меры безопасности не только для себя, но и для природы. К сожалению, не все следуют этому правилу, из-за чего часто возникают лесные пожары. Люди часто оставляют догорающие угли и уходят, либо забывают присматривать за костром. Ветер способен раздуть пламя и сместить его на сухую растительность. Предугадать дальнейшее распространение огня уже невозможно, стихия берёт дело в свои руки. Чтобы такого не произошло, нужно, во-первых, правильно выбрать место для разведения костра, во-вторых, по окончании отдыха убедиться в том, что огонь полностью потушили.

Сжигание мусора, веток, листьев.

Многие люди привыкли сжигать сухие листья и траву, накопленный мусор, не задумываясь о возможных последствиях. Тлеющие остатки могут поджечь легковоспламеняющиеся элементы и спровоцировать лесной пожар. Осколки стекла и бутылки, пропуская солнечный свет, становятся своеобразными линзами, из-за чего возникают возгорания и лесные пожары.

Фейерверки.

Что ни торжество, то фейерверк. Празднующие даже не задумываются, что их развлечение может стать губительным для леса. Красивые звезды, каскадом падающие на землю, горят очень медленно. Остатки салюта могут попасть в самые непредсказуемые места, например, на сухие ветви деревьев.

Природные пожары 24.mchs.gov.ru

ДТП.

Еще одна причина, из-за чего часто возникают лесные пожары, — автоаварии, взрывы баллонов с газом. От взрывоопасных веществ в автомобилях, от двигателей могут возникнуть лесные пожары на больших территориях.

Преднамеренный поджог.

Есть и те, кто поджигает лесные насаждения преднамеренно. На лес может перекинуться пламя и от горящей подожженной постройки. Около 30% лесных пожаров, возникающих по вине человека, составляет именно умышленный поджог.

Ответственность

Ответственность установлена статьей 8.32 КоАП РФ, предполагает наложение штрафов:

для граждан — от 1,5 до 3 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 50 до 200 тыс. руб.

Если человек выжигает хворост, сухую траву и прочее на территории земельных участков, примыкающих к лесу, то может получить штраф. Предусмотрены размеры штрафов:

для граждан — от 3 до 4 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 15 до 25 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 150 до 250 тыс. руб.

Естественные (природные) причины

Составляют около 10%. Природные факторы при загорании лесов проявляются чаще всего в сухую жаркую пору. Основными природными причинами являются сухие грозы, разряды молнии, самовозгорания торфяников, извержения вулканов.

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