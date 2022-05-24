Лесные пожары в 2022 году ставят антирекорд. По заявлению российского отделения «Гринпис», уже за первые четыре месяца текущего года площадь разрушительной стихии почти в два раза превысила площадь сгоревшего ландшафта за такой же период 2021 года. К середине мая лесные пожары в России охватили более 40 тысяч га. NEWS.ru узнал, как сейчас борются со страшной стихией, а также о том, из-за чего чаще всего возникают лесные пожары.
Тушение лесных пожаров
Лесные пожары практически невозможно контролировать. Скорость распространения пламени внезапно увеличивается при наличии ветра. В таком случае всего за несколько минут уничтожается обширная лесистая территория. Огонь легко может перекинуться на сельскохозяйственные поля и здания.
На карте лесных пожаров мы ежедневно наблюдаем увеличение площади, охватываемой огнём. Согласно данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, на 23 мая 2022 года производится тушение 84 лесных пожаров на территории более 52 га в 14 регионах страны: на Алтае, в Якутии, Бурятии, Республике Тыва, от стихии также страдают Амурская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская области, Хабаровский, Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, Хакасия.
В тушении лесных пожаров принимают участие более 4400 специалистов, 650 единиц техники, проводится мониторинг лесопожарной ситуации с воздуха. Службы по устранению лесных пожаров работают круглосуточно.
- Для 81 субъекта РФ сейчас характерен пожароопасный сезон.
- В 44 из них введён режим, по которому предусматривается соблюдение дополнительных мер безопасности, в частности, запрет на нахождение в лесах людей.
- 6 субъектов наиболее сильно пострадали от лесных пожаров, там введен режим ЧС — Иркутская область, Тува, Хакасия, Красноярский край, три района Курганской области, Акшинский район Забайкальского края.
В марте 2022 года президентом России был подписан закон о поправках в ст. 261 УК РФ, которая предусматривает ответственность за уничтожение/повреждение леса. Минимальное наказание — штраф от 300 до 500 тыс. руб. (ранее было от 200 до 400 тыс. руб.). Если придётся нести максимальную ответственность, то это будет штраф до 3 млн руб. либо тюремный срок до 10 лет.
Антирекорды лесных пожаров в России
2002 год. По рекордному количеству очагов лесных пожаров можно отметить 2002 год — их было 43 418. Огонь прошёл площадь более 1 млн 350 тыс. га. Леса пострадали от стихии во всех восьми федеральных округах страны. Размер общего ущерба был колоссальным — более 1 млрд 450 млн руб.
2010 год. По размеру ущерба ситуация с природными пожарами 2002 года была не так катастрофична по сравнению с 2010 годом. Тогда вся европейская часть России была охвачена природными пожарами. Службы зафиксировали более 34 800 очагов, огонь прошёл около 2 млн га. От лесных пожаров пострадали 17 областей, тысячи людей остались без жилья. От огня и интоксикации дымом погибли десятки людей. Размер общего ущерба — более 85 млрд руб.
2021 год. Этот год отличился площадью пожаров — она составила больше 18 млн га. В большей степени пострадала Якутия, а также Иркутская, Тюменская области. По данным, полученным со спутников, дым от более чем 3 тысяч лесных пожаров впервые наблюдался на Северном полюсе. Ущерб составил чуть более 10,5 млрд руб.
Из-за чего возникают лесные пожары
Лесные пожары чаще всего возникают по двум причинам: человеческое влияние и природа. Рассмотрим подробнее условия и факторы, которые способствуют возникновению и распространению огненной стихии в лесу.
Человеческий фактор
Любой пожар начинается с небольшого источника огня. Не менее 90% всех возгораний в лесу — последствия человеческой деятельности. Беззаботное и безответственное поведение человека ежегодно приводит к выгоранию больших лесных территорий. Рассмотрим основные причины, из-за чего чаще всего возникают лесные пожары по вине людей.
- Курение.
Сложно представить, но один небрежно потушенный окурок сигареты может стать причиной выгорания сотен гектаров леса. А ведь кто-то и вовсе не тушит сигарету, а выкидывает её тлеющий остаток из окна автомобиля, во время езды на велосипеде, да и просто во время прогулки. Вроде бы легкая небрежность, которой можно и не придавать значения, но привести она может к стихийному бедствию. Один тлеющий окурок может спровоцировать серьезное возгорание.
- Костёр.
В походе важно соблюдать меры безопасности не только для себя, но и для природы. К сожалению, не все следуют этому правилу, из-за чего часто возникают лесные пожары. Люди часто оставляют догорающие угли и уходят, либо забывают присматривать за костром. Ветер способен раздуть пламя и сместить его на сухую растительность. Предугадать дальнейшее распространение огня уже невозможно, стихия берёт дело в свои руки. Чтобы такого не произошло, нужно, во-первых, правильно выбрать место для разведения костра, во-вторых, по окончании отдыха убедиться в том, что огонь полностью потушили.
- Сжигание мусора, веток, листьев.
Многие люди привыкли сжигать сухие листья и траву, накопленный мусор, не задумываясь о возможных последствиях. Тлеющие остатки могут поджечь легковоспламеняющиеся элементы и спровоцировать лесной пожар. Осколки стекла и бутылки, пропуская солнечный свет, становятся своеобразными линзами, из-за чего возникают возгорания и лесные пожары.
- Фейерверки.
Что ни торжество, то фейерверк. Празднующие даже не задумываются, что их развлечение может стать губительным для леса. Красивые звезды, каскадом падающие на землю, горят очень медленно. Остатки салюта могут попасть в самые непредсказуемые места, например, на сухие ветви деревьев.
- ДТП.
Еще одна причина, из-за чего часто возникают лесные пожары, — автоаварии, взрывы баллонов с газом. От взрывоопасных веществ в автомобилях, от двигателей могут возникнуть лесные пожары на больших территориях.
- Преднамеренный поджог.
Есть и те, кто поджигает лесные насаждения преднамеренно. На лес может перекинуться пламя и от горящей подожженной постройки. Около 30% лесных пожаров, возникающих по вине человека, составляет именно умышленный поджог.
Ответственность
Ответственность установлена статьей 8.32 КоАП РФ, предполагает наложение штрафов:
- для граждан — от 1,5 до 3 тыс. руб.;
- для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб.;
- для юридических лиц — от 50 до 200 тыс. руб.
Если человек выжигает хворост, сухую траву и прочее на территории земельных участков, примыкающих к лесу, то может получить штраф. Предусмотрены размеры штрафов:
- для граждан — от 3 до 4 тыс. руб.;
- для должностных лиц — от 15 до 25 тыс. руб.;
- для юридических лиц — от 150 до 250 тыс. руб.
Естественные (природные) причины
Составляют около 10%. Природные факторы при загорании лесов проявляются чаще всего в сухую жаркую пору. Основными природными причинами являются сухие грозы, разряды молнии, самовозгорания торфяников, извержения вулканов.
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