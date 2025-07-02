Юная американка скончалась на экскурсии в королевском дворце La Depeche: 10-летняя туристка из США не выжила в Версальском дворце

Во время экскурсии во французском Версале 10-летняя американка потеряла сознание на территории королевского дворца, сообщила газета Le Parisien. Отмечается, что реанимировать девочку не удалось.

Несмотря на быстрое прибытие скорой помощи и спасателей, реанимационные меры не увенчались успехом. Как выяснилось, у девочки были проблемы со здоровьем, она страдала от хронических заболеваний, требующих особого ухода. Медики установили, что причиной трагедии стал сердечный приступ. Также сообщается, что в тот день во Франции наблюдалась аномальная жара, что могло усугубить ее состояние.

Ранее сообщалось, что в станице Голубицкой Краснодарского края туристка парила на парашюте в бессознательном состоянии после того, как получила удар креплением троса по голове. На кадрах видно, как женщина безвольно повисла на страховке. По данным канала, водитель катера не обратил внимания на случившееся и прокатил туристов по полному маршруту.

До этого десятки российских туристов отравились пивом в Египте. По данным Telegram-канала SHOT, сотрудники отеля наливали им напиток в плохо вымытые стаканы, а симптомы отравления появились уже после первого бокала.