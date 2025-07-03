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03 июля 2025 в 09:00

Вода Сасси: жиросжигающий коктейль для похудения с лимоном

Вода Сасси: коктейль для похудения Вода Сасси: коктейль для похудения Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот напиток придумала диетолог Синтия Сасс, и с тех пор он покорил всех, кто следит за фигурой. Освежающий, легкий и ароматный, он помогает бороться с отеками, улучшает пищеварение и буквально спасает в зной. А еще очень просто готовится. Рассказываем, как именно.

Для приготовления классического жиросжигающего коктейля Сасси надо взять литр чистой воды — он послужит основой всего напитка. Еще понадобятся 1 огурец, 1 лимон, небольшой корень имбиря (где-то 2 см) и парочка листочков свежей мяты. Лимон и огурец нарежьте кружками, имбирь натрите или нарежьте тоненькими пластинками. Все положите на дно кувшина или другой подходящей емкости, залейте водой (лучше сразу ледяной) и отправьте настаиваться в холодильник как минимум на 4 часа. Пить такую воду советуем охлажденной в течение всего дня — бодрит лучше кофе.

  • Совет: для усиления эффекта пейте воду Сасси утром натощак и не забывайте о сбалансированном питании.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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