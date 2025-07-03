Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 08:56

Хоккеист-рекордсмен сменил «Трактор» на НХЛ

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» объявил о переходе российского форварда Шабанова

Максим Шабанов Максим Шабанов Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Российский хоккеист Максим Шабанов покинул челябинский «Трактор» и перешел в «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает пресс-служба клуба НХЛ. Отмечается, что контракт рассчитан на год.

Подписали с нападающим Максимом Шабановым однолетний контракт новичка, — сказано в публикации.

Шабанов является воспитанником «Трактора». В составе основной команды играл с 2021 года, где провел 243 матча и заработал 181 очко. За свою карьеру он установил ряд клубных рекордов — по количеству очков и голов за сезон, по числу результативных баллов за одну игру, по продолжительности серии матчей с очками.

По результатам сезона-2024/25 в КХЛ Шабанов был признан одним из самых результативных игроков. Он получил награду «Золотой шлем».

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Владимир Тарасенко перешел из «Детройт Ред Уингс» в «Миннесоту Уайлд». Отмечается, что «Красные крылья» согласились отдать нападающего при выплате компенсации. Двухлетний контракт Тарасенко с «Детройтом» подразумевал зарплату в размере $4,75 млн (373 млн рублей) в год.

хоккей
НХЛ
США
контракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Политолог сравнил Трампа с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-«камикадзе» и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.