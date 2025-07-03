Хоккеист-рекордсмен сменил «Трактор» на НХЛ

Российский хоккеист Максим Шабанов покинул челябинский «Трактор» и перешел в «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает пресс-служба клуба НХЛ. Отмечается, что контракт рассчитан на год.

Подписали с нападающим Максимом Шабановым однолетний контракт новичка, — сказано в публикации.

Шабанов является воспитанником «Трактора». В составе основной команды играл с 2021 года, где провел 243 матча и заработал 181 очко. За свою карьеру он установил ряд клубных рекордов — по количеству очков и голов за сезон, по числу результативных баллов за одну игру, по продолжительности серии матчей с очками.

По результатам сезона-2024/25 в КХЛ Шабанов был признан одним из самых результативных игроков. Он получил награду «Золотой шлем».

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Владимир Тарасенко перешел из «Детройт Ред Уингс» в «Миннесоту Уайлд». Отмечается, что «Красные крылья» согласились отдать нападающего при выплате компенсации. Двухлетний контракт Тарасенко с «Детройтом» подразумевал зарплату в размере $4,75 млн (373 млн рублей) в год.