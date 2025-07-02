Политолог рассказала, с какой скрытой целью Макрон позвонил Путину Политолог Казелько заявила, что Макрон за счет Путина хочет поднять себе рейтинг

Лидер Франции Эммануэль Макрон впервые за три года позвонил президенту России Владимиру Путину, преследуя личный интерес — поднять себе рейтинг, который существенно снизился, заявила «ФедералПресс» политолог Алиса Казелько. По ее мнению, их разговор стал шагом к возобновлению диалога с Европой.

Макрон не отказывается от своих амбиций сделать Францию страной, которая обеспечивала бы мир и безопасность в Европе. Именно поэтому ему было важно первым среди лидеров стран Евросоюза выйти на контакт с президентом России, — высказалась Казелько.

По ее мнению, разговор Путина и Макрона, несмотря на серьезные разногласия между позициями двух стран, оказался продуктивным. При этом политолог призвала не ждать значительных изменений в отношениях России и Европы в ближайшее время.

Ранее Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора сошлись во мнении о необходимости уважать право Ирана на обладание мирным атомом. Главы государств отметили важность продолжения выполнения Тегераном обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и сотрудничества с МАГАТЭ.