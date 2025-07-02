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02 июля 2025 в 18:07

Политолог рассказала, с какой скрытой целью Макрон позвонил Путину

Политолог Казелько заявила, что Макрон за счет Путина хочет поднять себе рейтинг

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лидер Франции Эммануэль Макрон впервые за три года позвонил президенту России Владимиру Путину, преследуя личный интерес — поднять себе рейтинг, который существенно снизился, заявила «ФедералПресс» политолог Алиса Казелько. По ее мнению, их разговор стал шагом к возобновлению диалога с Европой.

Макрон не отказывается от своих амбиций сделать Францию страной, которая обеспечивала бы мир и безопасность в Европе. Именно поэтому ему было важно первым среди лидеров стран Евросоюза выйти на контакт с президентом России, — высказалась Казелько.

По ее мнению, разговор Путина и Макрона, несмотря на серьезные разногласия между позициями двух стран, оказался продуктивным. При этом политолог призвала не ждать значительных изменений в отношениях России и Европы в ближайшее время.

Ранее Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора сошлись во мнении о необходимости уважать право Ирана на обладание мирным атомом. Главы государств отметили важность продолжения выполнения Тегераном обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и сотрудничества с МАГАТЭ.

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