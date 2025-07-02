Политолог рассказала, с какой скрытой целью Макрон позвонил Путину

Лидер Франции Эммануэль Макрон впервые за три года позвонил президенту России Владимиру Путину, преследуя личный интерес — поднять себе рейтинг, который существенно снизился, заявила «ФедералПресс» политолог Алиса Казелько. По ее мнению, их разговор стал шагом к возобновлению диалога с Европой.
Макрон не отказывается от своих амбиций сделать Францию страной, которая обеспечивала бы мир и безопасность в Европе. Именно поэтому ему было важно первым среди лидеров стран Евросоюза выйти на контакт с президентом России, — высказалась Казелько.
По ее мнению, разговор Путина и Макрона, несмотря на серьезные разногласия между позициями двух стран, оказался продуктивным. При этом политолог призвала не ждать значительных изменений в отношениях России и Европы в ближайшее время.
Ранее Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора сошлись во мнении о необходимости уважать право Ирана на обладание мирным атомом. Главы государств отметили важность продолжения выполнения Тегераном обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и сотрудничества с МАГАТЭ.