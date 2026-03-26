Три уголовных дела возбудили после стрельбы из арбалета в школе Челябинска

Три уголовных дела возбудили после стрельбы из арбалета в школе Челябинска

Следователи возбудили три уголовных дела по факту стрельбы из арбалета в школе Челябинска, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Один из учеников напал на сверстницу и ранил несколько педагогов.

<...> возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении.

По версии следствия, 26 марта утром 15-летний ученик одной из школ в Ленинском районе города выстрелил в лицо одной из школьниц. После этого подросток попытался сбежать.

Ранее стало известно, что подросток из Челябинска принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Инцидент произошел в школе № 32. По предварительной версии, ученик выстрелил в одноклассницу из сигнального пистолета, после чего выпал из окна на четвертом этаже и получил травмы. В результате его действий пострадали четверо.