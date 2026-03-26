Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 10:21

Энергетик спрогнозировал, какая будет цена на нефть к концу года

Энергетик Юшков: к концу 2026 года цена за баррель нефти дойдет до $130

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Цена на нефть к концу 2026 года может достичь отметки в $120–130 (9,7–10,5 тыс. рублей) за баррель на фоне дефицита предложения, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, рынок сумеет адаптироваться к постепенному росту стоимости сырья, что не позволит ценам уйти к экстремальным значениям в $200 (16,2 тыс. рублей).

Предложение нефти на мировом рынке может напугать рынок. Цена на энергоресурс, вероятно, пойдет вверх, но медленно доползти до таких экстремальных значений, как $200 за баррель, думаю, не сможет. По мере того как будет увеличиваться стоимость топлива, рынок сумеет адаптироваться к ситуации, и потребление понизится. Мы увидим некий баланс. Возможно, он будет в диапазоне $120–130 за баррель, — пояснил Юшков.

По его словам, ситуация с газом складывается более напряженно. Энергетик отметил, что удары по газовой инфраструктуре в зоне ближневосточного конфликта вызывают панику среди участников рынка, поэтому цены на энергоресурс могут долго сохраняться на высоком уровне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мировой спрос на российскую нефть остается крайне высоким. По его словам, в ближайшее время Россия может столкнуться с трудностями в удовлетворении данных потребностей.

нефть
энергоресурсы
Ближний Восток
прогнозы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов
Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х
Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа
Иран выгнал американских военных на «удаленку»
Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США
Невролог назвал неочевидные признаки рака
Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички
В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива
Россиянку отправили в колонию на 18 лет за шпионаж в интересах Киева
В Госдуме предложили привязать семейную ипотеку к количеству детей
Почему не работает Telegram сегодня, 26 марта: замедление, когда заблокируют
Что известно об уничтожении Ираном американского самолета-заправщика
В работе популярной соцсети по всему миру зафиксировали сбой
Магнитные бури сегодня, 26 марта: что завтра, бессонница, недомогание
Стало известно, какие продукты стимулируют выработку гормонов счастья
Умер 15-летний сын миллиардера Перельмана Оскар
Пентагон нарушил многолетнюю традицию с обзором войск за рубежом
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.