Энергетик спрогнозировал, какая будет цена на нефть к концу года Энергетик Юшков: к концу 2026 года цена за баррель нефти дойдет до $130

Цена на нефть к концу 2026 года может достичь отметки в $120–130 (9,7–10,5 тыс. рублей) за баррель на фоне дефицита предложения, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, рынок сумеет адаптироваться к постепенному росту стоимости сырья, что не позволит ценам уйти к экстремальным значениям в $200 (16,2 тыс. рублей).

Предложение нефти на мировом рынке может напугать рынок. Цена на энергоресурс, вероятно, пойдет вверх, но медленно доползти до таких экстремальных значений, как $200 за баррель, думаю, не сможет. По мере того как будет увеличиваться стоимость топлива, рынок сумеет адаптироваться к ситуации, и потребление понизится. Мы увидим некий баланс. Возможно, он будет в диапазоне $120–130 за баррель, — пояснил Юшков.

По его словам, ситуация с газом складывается более напряженно. Энергетик отметил, что удары по газовой инфраструктуре в зоне ближневосточного конфликта вызывают панику среди участников рынка, поэтому цены на энергоресурс могут долго сохраняться на высоком уровне.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мировой спрос на российскую нефть остается крайне высоким. По его словам, в ближайшее время Россия может столкнуться с трудностями в удовлетворении данных потребностей.