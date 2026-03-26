Директор челябинской школы впервые высказалась после ЧП со стрельбой Ситуация в челябинской школе № 32 после стрельбы стабилизировалась

Ситуация в челябинской школе № 32, где произошла стрельба, находится под контролем, здоровью детей ничего не угрожает, заявила директор учебного заведения. По ее словам, которые передает 74.RU, уроки во второй смене сегодня отменили, однако уже завтра занятия продолжатся в штатном режиме.

Сотрудники школы действовали в соответствии с алгоритмом, с родителями и детьми работают психологи, уточнила директор. Ведутся следственные действия, полиция даст комментарий по итогам проверки, резюмировала она.

Ранее сообщалось, что в челябинской школе № 32 в Ленинском районе произошел инцидент со стрельбой из арбалета, в результате которого пострадали пять человек. Среди пострадавших оказался сам нападавший, его одноклассница и три преподавателя. Стрела попала 15-летней девочке в голову, и ее госпитализировали с резаной раной.

Также в пресс-службе правительства региона сообщили, что пострадавших после инцидента госпитализировали. Власти подтвердили, что серьезные травмы получили как минимум два ребенка — сам нападавший с переломами ног и его одноклассница.