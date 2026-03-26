26 марта 2026 в 10:05

Директор челябинской школы впервые высказалась после ЧП со стрельбой

Ситуация в челябинской школе № 32 после стрельбы стабилизировалась

Ситуация в челябинской школе № 32, где произошла стрельба, находится под контролем, здоровью детей ничего не угрожает, заявила директор учебного заведения. По ее словам, которые передает 74.RU, уроки во второй смене сегодня отменили, однако уже завтра занятия продолжатся в штатном режиме.

Ситуация стабилизировалась, здоровью детей и учителей ничего не угрожает, — отметила она.

Сотрудники школы действовали в соответствии с алгоритмом, с родителями и детьми работают психологи, уточнила директор. Ведутся следственные действия, полиция даст комментарий по итогам проверки, резюмировала она.

Ранее сообщалось, что в челябинской школе № 32 в Ленинском районе произошел инцидент со стрельбой из арбалета, в результате которого пострадали пять человек. Среди пострадавших оказался сам нападавший, его одноклассница и три преподавателя. Стрела попала 15-летней девочке в голову, и ее госпитализировали с резаной раной.

Также в пресс-службе правительства региона сообщили, что пострадавших после инцидента госпитализировали. Власти подтвердили, что серьезные травмы получили как минимум два ребенка — сам нападавший с переломами ног и его одноклассница.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще четыре беспилотника сбили на подлете к Москве
В Госдуме назвали отключения связи «новой нормальностью»
Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов
Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х
Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа
Иран выгнал американских военных на «удаленку»
Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США
Невролог назвал неочевидные признаки рака
Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички
В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива
Россиянку отправили в колонию на 18 лет за шпионаж в интересах Киева
В Госдуме предложили привязать семейную ипотеку к количеству детей
Почему не работает Telegram сегодня, 26 марта: замедление, когда заблокируют
Что известно об уничтожении Ираном американского самолета-заправщика
В работе популярной соцсети по всему миру зафиксировали сбой
Магнитные бури сегодня, 26 марта: что завтра, бессонница, недомогание
Стало известно, какие продукты стимулируют выработку гормонов счастья
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

