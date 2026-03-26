Невролог назвал неочевидные признаки рака

Постоянное утомление может свидетельствовать о развитии рака, рассказал Lenta.ru невролог-нейроортопед, главный врач Евгений Федулов. По его словам, также о наличии заболевания могут говорить приступы потливости или резкое беспричинное похудение.

Появление сыпи на коже, возникновение новых родинок, изменение цвета или формы уже существующих, непонятные синяки без предварительной травмы, язвы, которые не заживают, тоже могут указывать на развитие раковых клеток, — рассказал Федулов.

Невролог отметил, что для онкологических заболеваний также характерны нарушения в работе кишечника или увеличение лимфоузлов. Он посоветовал проходить диспансеризацию — таким образом заболевание можно выявить на ранней стадии.

Ранее онколог Андрей Каприн рассказал, что свидетельствовать о развитии рака кожи могут любые новые или изменяющиеся образования на коже и слизистых. Он перечислил симптомы, при которых необходимо незамедлительно обратиться к врачу.