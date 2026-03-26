26 марта 2026 в 09:25

В Челябинске раскрыли подробности стрельбы из арбалета в местной школе

Пострадавших после стрельбы в школе Челябинска госпитализировали

Пострадавших после стрельбы из арбалета в челябинской школе госпитализировали, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. По предварительной информации, серьезные травмы получили минимум два ребенка — это сам нападавший, сломавший ноги, и его одноклассница.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы в детскую областную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — отметил собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Mash, стрела попала 15-летней девочке в голову, ее госпитализировали с резаной травмой. Также, предварительно, пострадали трое педагогов учебного заведения — у них диагностировали химические ожоги глаз и лица. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в школе № 32 во время урока — 15-летний ученик забежал в класс, распылил газ и выстрелил в учителя из арбалета, но стрела попала в одноклассницу. После этого подросток залил перцовкой педагогов в коридоре и попытался сбежать через окно.

