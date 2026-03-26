26 марта 2026 в 11:13

Машина ДПС на высокой скорости врезалась в грузовик и загорелась

В Приморье полностью перекрыли дорогу из-за загоревшейся машины ДПС

Машина на высокой скорости врезалась в грузовик и загорелась, сообщил Telegram-канал Amur Mash. В результате была полностью перекрыта дорога, на место прибыли пожарные.

Как отметил канал, автомобиль ДПС мчал за байкером. Однако в районе поворота в сторону поселка Тавричанка машина столкнулась с фурой.

Ранее четырех человек, в том числе ребенка, доставили в больницу после того, как междугородний автобус с пассажирами попал в аварию в ЛНР, съехал с дороги и врезался в частное подворье. Инцидент произошел в поселке Марковка, где транспортное средство следовало по маршруту Москва — Стаханов.

До этого два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с большегрузом в Красноярском крае. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. ДТП произошло утром на 960-м км трассы Р-255 «Сибирь» в Рыбинском муниципальном округе.

23 марта стало известно, что в Луганске мотоциклист столкнулся с автомобилем на светофоре, что привело к гибели мужчины на месте происшествия. В результате аварии пострадала 20-летняя девушка, которая была заблокирована в автомобиле и доставлена в больницу с травмами.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще четыре беспилотника сбили на подлете к Москве
В Госдуме назвали отключения связи «новой нормальностью»
Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов
Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х
Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа
Иран выгнал американских военных на «удаленку»
Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США
Невролог назвал неочевидные признаки рака
Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички
В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива
Россиянку отправили в колонию на 18 лет за шпионаж в интересах Киева
В Госдуме предложили привязать семейную ипотеку к количеству детей
Почему не работает Telegram сегодня, 26 марта: замедление, когда заблокируют
Что известно об уничтожении Ираном американского самолета-заправщика
В работе популярной соцсети по всему миру зафиксировали сбой
Магнитные бури сегодня, 26 марта: что завтра, бессонница, недомогание
Стало известно, какие продукты стимулируют выработку гормонов счастья
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

