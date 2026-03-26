Машина ДПС на высокой скорости врезалась в грузовик и загорелась В Приморье полностью перекрыли дорогу из-за загоревшейся машины ДПС

Машина на высокой скорости врезалась в грузовик и загорелась, сообщил Telegram-канал Amur Mash. В результате была полностью перекрыта дорога, на место прибыли пожарные.

Как отметил канал, автомобиль ДПС мчал за байкером. Однако в районе поворота в сторону поселка Тавричанка машина столкнулась с фурой.

