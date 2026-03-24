Два человека стали жертвами ДТП с большегрузом под Красноярском

Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля с большегрузом в Красноярском крае, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

В результате ДТП водитель и 45-летняя пассажирка Chery скончались до приезда скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

ДТП произошло утром на 960-м км трассы Р-255 «Сибирь» в Рыбинском муниципальном округе. Водитель автомобиля Chery Tiggo Pro Max, 43 года, двигаясь со стороны Красноярска в сторону Канска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes Benz Actros под управлением 47-летнего водителя.

