Родственники заявили о пропаже сжигателя Корана Журавеля

Осужденного за сожжение Корана Никиту Журавеля не могут найти в колонии

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Близкие и адвокат осужденного за госизмену сжигателя Корана Никиты Журавеля обратились к правозащитникам с просьбой помочь в его поиске. Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в своем Telegram-канале заявила, что получила письмо с обращением о возможной пропаже мужчины.

В обращении говорится, что ни близкие Журавеля, ни его адвокат не получали от него вестей с декабря 2025 года. Последнее письмо от него было отправлено 20 декабря из Ульяновска, где осужденный был транзитом. Автор обращения отметил, что есть сомнения в том, что тот вообще жив.

Надеюсь, Никита Журавель жив, и мы узнаем, где он, — подчеркнула Меркачева.

Ранее Верховный суд России подтвердил приговор Журавелю по делу о государственной измене. Кассационная инстанция оставила без изменений решение Волгоградского областного суда, признавшего его виновным в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и выполнении их заданий в 2023 году. Журавелю назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима.

