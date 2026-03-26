Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 10:42

Стали известны подробности о напавшем на школу в Челябинске

«112»: напавший на школу в Челябинске занимался карате

Фото: max.ru/id7453226383_gos*
Подписывайтесь на нас в MAX

Напавший на челябинскую школу №32 15-летний подросток серьезно увлекался спортом, сообщает Telegram-канал «112». Молодой человек занимался карате в стиле киокушинкай и принимал участие в областных соревнованиях. На его странице в соцсетях также публиковались фотографии с игр в лазертаг.

Кроме того, юноша увлекался шахматами. В классических шахматах он занимал 83 694-е место среди игроков, а также участвовал в Первенстве Челябинска и соревнованиях по быстрым шахматам.

Ранее стало известно, что в школе в Ленинском районе произошла стрельба из арбалета, в результате которой пострадали пять человек. По предварительным данным, среди пострадавших — сам нападавший, его одноклассница и три педагога. Девочка 15 лет была госпитализирована с резаной раной головы после попадания стрелы.

Кроме того, директор челябинской школы № 32 заявила, что ситуация в учебном заведении, где произошла стрельба из арбалета, находится под контролем, и здоровью детей ничего не угрожает. По словам руководителя, занятия во второй смене сегодня отменены, однако завтра уроки возобновятся в обычном режиме.

спорт
дети
Челябинск
нападения
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.