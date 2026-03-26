Тренер назвала наиболее частые ошибки во время занятий спортом

Большинство людей во время тренировки неправильно делают приседания, рассказала «Газете.Ru» тренер фитнес-клуба Ирина Мальцева. Она отметила, что нарушение техники выполнения упражнения может привести к травмам.

Приседания считаются базой любой тренировки, но именно в них чаще всего встречаются грубые ошибки. Колени уходят внутрь, спина округляется, а пятки отрываются от пола. Все это происходит потому, что человек пытается сесть вниз, а не назад. Правильное приседание начинается с отведения таза, как будто вы садитесь на невидимый стул. Колени при этом двигаются строго в направлении носков, а вес тела остается на всей стопе, — рассказала Мальцева.

Тренер подчеркнула, что также технику часто нарушают во время выполнения планки и отжиманий. Она посоветовала следить за правильностью выполнения этих упражнений и контролировать положение рук и спины.

