26 марта 2026 в 11:45

Тренер назвала наиболее частые ошибки во время занятий спортом

Тренер Мальцева: большинство людей неправильно делают приседания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Большинство людей во время тренировки неправильно делают приседания, рассказала «Газете.Ru» тренер фитнес-клуба Ирина Мальцева. Она отметила, что нарушение техники выполнения упражнения может привести к травмам.

Приседания считаются базой любой тренировки, но именно в них чаще всего встречаются грубые ошибки. Колени уходят внутрь, спина округляется, а пятки отрываются от пола. Все это происходит потому, что человек пытается сесть вниз, а не назад. Правильное приседание начинается с отведения таза, как будто вы садитесь на невидимый стул. Колени при этом двигаются строго в направлении носков, а вес тела остается на всей стопе, — рассказала Мальцева.

Тренер подчеркнула, что также технику часто нарушают во время выполнения планки и отжиманий. Она посоветовала следить за правильностью выполнения этих упражнений и контролировать положение рук и спины.

Ранее тренер Юрий Брабечан рассказал, что людям, желающим похудеть, не нужно ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий. Он отметил, что подобные девайсы делают расчеты по усредненной формуле.

тренеры
упражнения
ошибки
советы
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
