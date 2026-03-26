Еще четыре беспилотника сбили на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы, заявил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. Отмечается, что всего в период с полуночи до 11:30 мск 26 марта было ликвидировано 18 дронов ВСУ, направлявшихся к столице.

Системой ПВО Минобороны отражена атака четырех БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил Собянин.

Ранее мэр столицы уже информировал, что украинские военные атаковали Москву с помощью беспилотников. По данным градоначальника, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три цели, а на места падения обломков БПЛА прибыли экстренные службы.

В свою очередь глава Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что силы ПВО сбили над регионом 33 беспилотника. Он отметил, что в порту Усть-Луга при этом произошло возгорание.

Помимо этого, недавно украинские военные нанесли удар по телерадиоцентру в Донецке с использованием беспилотников производства стран НАТО. В результате атаки пострадали многоквартирные дома и образовательное учреждение.