Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 11:44

Еще четыре беспилотника сбили на подлете к Москве

Собянин: ПВО уничтожила еще четыре летевших к Москве украинских беспилотника

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы, заявил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. Отмечается, что всего в период с полуночи до 11:30 мск 26 марта было ликвидировано 18 дронов ВСУ, направлявшихся к столице.

Системой ПВО Минобороны отражена атака четырех БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил Собянин.

Ранее мэр столицы уже информировал, что украинские военные атаковали Москву с помощью беспилотников. По данным градоначальника, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три цели, а на места падения обломков БПЛА прибыли экстренные службы.

В свою очередь глава Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что силы ПВО сбили над регионом 33 беспилотника. Он отметил, что в порту Усть-Луга при этом произошло возгорание.

Помимо этого, недавно украинские военные нанесли удар по телерадиоцентру в Донецке с использованием беспилотников производства стран НАТО. В результате атаки пострадали многоквартирные дома и образовательное учреждение.

Москва
беспилотники
Сергей Собянин
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.