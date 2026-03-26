26 марта 2026 в 13:02

Миронов призвал решить крупную проблему новых регионов

Сергей Миронов
В России необходимо продлить сроки на перерегистрацию автомобилей с госномерами новых регионов, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, граждане не успели получить новые номерные знаки из-за больших очередей.

С начала этого года люди, которые из-за огромного потока не успели получить российские номера, не могут пользоваться своими машинами. Это те, кто участвовал в боях и не смог приехать в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел. Где-то были обстрелы, и у людей не было возможности целый день провести в очередях. Прошу продлить перерегистрацию авто со всеми номерными знаками [Украины, ДНР и ЛНР]. Мы просим сделать так, чтобы люди смогли спокойно получить и поставить новые госномера. Очень обидно, что мы столкнулись с такой проблемой и теперь целые семьи остались без своего транспорта, — высказался Миронов.

Он отметил, что сообщения от граждан о проблемах с перерегистрацией автомобиля поступают в интернет-приемную по сей день. Так, по словам парламентария, один из жителей Донецка пожаловался на образовавшийся замкнутый круг из-за невозможности получить российский номер и, как следствие, использовать транспортное средство.

В соцсетях созданы группы, где люди кооперируются и обсуждают, что делать с их автомобилями. Продать такую машину или переоформить невозможно. К тому же наши территории расширяются с каждым днем. С ними приходят к нам города, люди и их транспортные средства, но они автоматически подпадают под запрет, и при эвакуации выписывают штраф. Люди живут в тяжелейших условиях, находятся под постоянными ракетными ударами ВСУ. Их жизни в постоянной опасности, и они верят в российскую власть. Призываю чиновников решить вопрос с перерегистрацией транспорта, — заключил Миронов.

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что купить «красивый» номер у сотрудников ГИБДД невозможно. Однако, по его словам, гражданин может получить такой регистрационный знак законным способом.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
