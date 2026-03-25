Юрист ответил, что грозит за езду с грязными номерами Юрист Русяев: за езду на автомобиле с грязными номерами грозит штраф

За управление транспортным средством с грязным номерным знаком предусмотрен штраф в размере 500 рублей, заявил NEWS.ru основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев. По его словам, в случае умышленного загрязнения сумма взыскания вырастет до 5 тыс. рублей.

Весной и осенью, когда дороги покрыты реагентами и слякотью, вопрос о грязных номерах становится для водителей особенно актуальным. Многие уверены, что за немытую машину никто не накажет, однако закон смотрит на это иначе. Формально в КоАП РФ нет понятия «грязный номер». Наказание наступает за другое: за управление транспортным средством с нечитаемым государственным регистрационным знаком. Если инспектор фиксирует такую ситуацию, водителю грозит предупреждение или штраф 500 рублей, — сказал Русяев.

Он подчеркнул, что номер автомобиля считается нечитаемым, если с дистанции в 20 метров невозможно распознать ни одной буквы или цифры. По словам юриста, в дневное время это требование распространяется на оба номерных знака, тогда как в ночное время учитывается только задний.

Совсем другая история начинается там, где инспектор усматривает умысел. Если грязь, снег, листва или любой другой материал нанесены на номерной знак специально с целью его скрыть, квалификация меняется. Здесь санкции уже серьезнее: штраф составляет 5 тыс. рублей, а альтернативой может стать лишение права управления на срок от одного до трех месяцев, — добавил Русяев.

Он пояснил, что, если весь номер автомобиля нечитаемый, а остальная часть кузова относительно чистая, инспектор может заподозрить умысел. По словам юриста, то же самое касается ситуаций, когда на номерном знаке появляется нехарактерное загрязнение, например плотный налет в определенном месте.

Ранее адвокат Илья Прокофьев предупредил, что в России за мытье машины в водоохранной зоне можно получить штраф от 1,5 до 4,5 тыс. рублей. По его словам, сумма наказания будет зависеть от конкретных обстоятельств и того, как действия правонарушителя квалифицируются в соответствии с КоАП РФ.