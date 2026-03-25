25 марта 2026 в 07:00

Юрист ответил, что грозит за езду с грязными номерами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
За управление транспортным средством с грязным номерным знаком предусмотрен штраф в размере 500 рублей, заявил NEWS.ru основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев. По его словам, в случае умышленного загрязнения сумма взыскания вырастет до 5 тыс. рублей.

Весной и осенью, когда дороги покрыты реагентами и слякотью, вопрос о грязных номерах становится для водителей особенно актуальным. Многие уверены, что за немытую машину никто не накажет, однако закон смотрит на это иначе. Формально в КоАП РФ нет понятия «грязный номер». Наказание наступает за другое: за управление транспортным средством с нечитаемым государственным регистрационным знаком. Если инспектор фиксирует такую ситуацию, водителю грозит предупреждение или штраф 500 рублей, — сказал Русяев.

Он подчеркнул, что номер автомобиля считается нечитаемым, если с дистанции в 20 метров невозможно распознать ни одной буквы или цифры. По словам юриста, в дневное время это требование распространяется на оба номерных знака, тогда как в ночное время учитывается только задний.

Совсем другая история начинается там, где инспектор усматривает умысел. Если грязь, снег, листва или любой другой материал нанесены на номерной знак специально с целью его скрыть, квалификация меняется. Здесь санкции уже серьезнее: штраф составляет 5 тыс. рублей, а альтернативой может стать лишение права управления на срок от одного до трех месяцев, — добавил Русяев.

Он пояснил, что, если весь номер автомобиля нечитаемый, а остальная часть кузова относительно чистая, инспектор может заподозрить умысел. По словам юриста, то же самое касается ситуаций, когда на номерном знаке появляется нехарактерное загрязнение, например плотный налет в определенном месте.

Ранее адвокат Илья Прокофьев предупредил, что в России за мытье машины в водоохранной зоне можно получить штраф от 1,5 до 4,5 тыс. рублей. По его словам, сумма наказания будет зависеть от конкретных обстоятельств и того, как действия правонарушителя квалифицируются в соответствии с КоАП РФ.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Капитуляция Киева и обвал фронта: новости СВО на утро 25 марта
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 марта: инфографика
В Госдуме не поддержали проект о запрете пальмового масла в детском питании
В одном из крупнейших вузов Новосибирска разгорелся пожар
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 389 БПЛА
США случайно разбомбили молочную ферму в Эквадоре
Недружественные страны «потеряли» в России более $610 млрд доходов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 марта
После пожара на самом дорогом авианосце США вскрылись шокирующие детали
Рота ВСУ загадочно исчезла под Харьковом почти в полном составе
Губернатор привел подробности отражения воздушной атаки в Ленобласти
Что известно о массовых задержках в Пулково
Психолог рассказала, как вычислить босса-манипулятора
«Много людей хотят»: Индия готова прислать еще больше мигрантов в Россию
«Хаос в Персидском заливе»: что известно о срыве русофобских планов ЕС
Гастроэнтеролог ответила, почему кислоты омега-3 полезны для женщин
Юрист ответил, что грозит за езду с грязными номерами
Перемалывают ВСУ в ожесточенных боях: успехи ВС РФ к утру 25 марта
«Плюнула под ноги»: выходка Зеленской стала оскорбительной для жены Трампа
Врач рассказала об опасном влиянии антидепрессантов на ЖКТ
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

