Россиянам объяснили, почему не стоит мыть машину у реки Юрист Прокофьев: мытье машины у реки грозит крупным штрафом

Россиянам грозит административный штраф в размере от 1,5 до 4,5 тыс. рублей за мытье автомобиля в водоохранной зоне, сообщил ТАСС адвокат, заместитель председателя МКА «Центрюрсервис» Илья Прокофьев. По словам юриста, размер наказания зависит от конкретных обстоятельств правонарушения и квалификации действий по соответствующей статье КоАП.

За такие действия гражданин может быть привлечен к административной ответственности по статье 8.13 КОАП РФ, которая предусматривает штраф для граждан от 1500 до 2000 рублей. Кроме того, такие действия могут быть квалифицированы по статье 8.42 КОАП РФ, и тогда штраф составит от 3000 до 4500 рублей, — сказал он.

