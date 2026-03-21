21 марта 2026 в 09:35

Россиянам объяснили, почему не стоит мыть машину у реки

Юрист Прокофьев: мытье машины у реки грозит крупным штрафом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Россиянам грозит административный штраф в размере от 1,5 до 4,5 тыс. рублей за мытье автомобиля в водоохранной зоне, сообщил ТАСС адвокат, заместитель председателя МКА «Центрюрсервис» Илья Прокофьев. По словам юриста, размер наказания зависит от конкретных обстоятельств правонарушения и квалификации действий по соответствующей статье КоАП.

За такие действия гражданин может быть привлечен к административной ответственности по статье 8.13 КОАП РФ, которая предусматривает штраф для граждан от 1500 до 2000 рублей. Кроме того, такие действия могут быть квалифицированы по статье 8.42 КОАП РФ, и тогда штраф составит от 3000 до 4500 рублей, — сказал он.

Ранее Государственная дума утвердила в третьем чтении поправки, согласно которым штраф за вождение без полиса ОСАГО будет назначаться не более одного раза в сутки, независимо от способа фиксации правонарушения. До этого закон позволял привлекать водителя к ответственности повторно за каждый проезд мимо новой камеры автоматической фиксации.

Кроме того, член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ, автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения иногда ошибаются и выписывают штрафы водителям незаслуженно. По словам специалиста, подобные инциденты происходят достаточно редко.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Динамо» громит всех подряд в РПЛ. «Зенит» — следующий?
Жителей Петербурга в последнюю неделю марта ожидает ненастная погода
«Огромная боль»: Матвиенко с теплом вспомнила о заслугах Мшанской
Украинская делегация прибыла в Майами для встречи с Уиткоффом
Бизнесмена из Мордовии задержали за оформление тысячи сим-карт для Киева
Защита экс-замкомандующего ЛенВО Муминджанова оспорила решение суда
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 марта: где сбои в России
Израиль содрогнулся после залпа из Ирана
Дима Билан оправдался за отсутствие новых песен
Россиянам объяснили, почему не стоит мыть машину у реки
На Украине сделали громкое заявление о геополитическом положении Путина
Стало известно, откуда запустили повредившие многоэтажку в Уфе дроны
Что известно о вспышке смертельно опасного заболевания в Великобритании
«Корабль-зомби» заметили в закрытом Ормузском проливе
Apple назначили целую пачку штрафов за пропаганду ЛГБТ
Путин обратился к Алиеву по случаю весеннего праздника Навруз
Пентагон вооружится искусственным интеллектом для сдерживания врагов
Российские паралимпийцы попали в базу «Миротворца»
Что известно о результатах ударов Ирана по американским военным базам
Появились первые данные о пострадавших при атаке на Башкирию
Дальше
Самое популярное
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

