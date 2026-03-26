Что сказали в Кремле о восстановлении отношений США и России Песков: контакты между парламентариями РФ и США очень важны

Контакты между парламентариями РФ и США очень важны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, они могут помочь в реанимации замороженных отношений между двумя странами.

Это очень нужный диалог, это очень важное направление, которые было заморожено и мы надеемся, что первые робкие шаги внесут свой вклад в реанимацию двухстороннего общения. Что соответствовало бы интересам и Вашингтона, и Москвы, — заявил Песков.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы планируют поездку в Вашингтон для проведения переговоров с представителями США. Ожидалось, что делегацию, в которую войдут парламентарии из разных фракций, возглавит Вячеслав Никонов от «Единой России». По информации источников, визит должен состояться в ближайшее время.

Позже сообщалось, что встреча депутатов Госдумы с представителями Конгресса США пройдет 26 марта. На другой день, в пятницу, 27 марта, депутаты встретятся с представителями федерального правительства.