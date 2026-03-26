На заседании Оргкомитета МТЛФ утвердили деловую программу форума

На площадке Правительства РФ прошло заседание оргкомитета по подготовке первого Международного транспортно‑логистического форума (МТЛФ). На встрече рассмотрели основные организационные моменты подготовки форума: разработку деловой программы, взаимодействие с участниками и партнерами, а также вопросы инфраструктуры и информационного сопровождения. Мероприятие организовано Министерством транспорта РФ, оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. NEWS.ru является генеральным партнером новостей, следите за обновлениями на сайте.

Международный транспортно-логистический форум станет площадкой для трансформации стратегических задач в конкретные проекты и решения. Он будет способствовать согласованной работе по развитию международных транспортных коридоров, проходящих через территорию России, расширению возможностей использования МТК Север — Юг, Северного морского пути и магистральной инфраструктуры всех стран-участниц форума, — рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Савельев.

В рамках трека «Глобальная связанность и транспортные коридоры» будут рассмотрены вопросы гармонизации интересов и выявления новых возможностей для развития международной логистики. Особое внимание будет уделено формированию новой географической картины глобальной торговли. В ходе обсуждений планируется также рассмотреть интеграцию стран Африканского континента в евразийскую логистическую систему. Форум объединит вице‑премьеров и министров из более чем 60 стран, в том числе представителей России, Республики Казахстан, КНР, Республики Нигер.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин определил Москву местом проведения третьего саммита Россия — Африка, который пройдет в 2026 году. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, в нем также утвержден состав организационного комитета по подготовке мероприятия.

На заседании Оргкомитета МТЛФ утвердили деловую программу форума
