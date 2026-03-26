26 марта 2026 в 12:57

Песков заявил о повышенном внимании спецслужб РФ к запускам украинских БПЛА

Российские спецслужбы самым внимательным образом отслеживают все обстоятельства запуска украинских беспилотников, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал участившиеся случаи падения дронов ВСУ над странами Прибалтики, передает РИА Новости.

Наши соответствующие службы, наши военные внимательно отслеживают все обстоятельства с запуском всех украинских дронов, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что по Москве был нанесен удар беспилотными летательными аппаратами со стороны ВСУ. Он отметил, что дежурными средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить три цели.

Позже Собянин добавил, что силы ПВО также сбили еще четыре беспилотника, направлявшихся к столице. По его словам, всего с полуночи до 11:30 мск 26 марта ликвидировано 18 украинских дронов, летевших в сторону Москвы.

