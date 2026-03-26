Стоматолог раскрыл, когда начнут искусственно выращивать зубы Стоматолог Бабаев: в ближайшие 5-10 лет вряд ли внедрят выращивание зубов

Ученые занимаются исследованием технологий для выращивания искусственных зубов, которыми в будущем планируют заменить импланты, рассказал NEWS.ru стоматолог Эльмар Бабаев. Однако, по его словам, переход этих технологий в клиническую практику остается крайне сложным. Он уточнил, что в ближайшие 5-10 лет не стоит ожидать повсеместного применения такого метода лечения.

Ученые исследуют применение стволовых клеток и биоинженерных каркасов для формирования зубных тканей. Однако переход этих технологий в клиническую практику остается крайне сложным. В ближайшие 5–10 лет мы, скорее всего, увидим прогресс в восстановлении зубных тканей, но полноценное выращивание зубов пока остается перспективной задачей, — пояснил Бабаев.

Он добавил, что прежде чем внедрять технологию в клиниках, необходимо решить ряд ключевых задач — обеспечить полную биобезопасность, контролировать рост тканей и форму зубов, стандартизировать методы их культивирования и пройти длительные доклинические и клинические испытания для доказательства эффективности и безопасности.

Ранее стоматолог Дзерасса Дедегкаева заявила, что пародонтит, гингивит, скрытый кариес и синдром сухого рта могут вызвать неприятный запах изо рта. По ее словам, проблема может заключаться и в неправильном уходе за ротовой полостью. Кроме того, врач подчеркнула, что недостаточное выделение слюны — естественного антисептика, в свою очередь, создает хорошую среду во рту для размножения бактерий.