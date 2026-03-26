Стоматолог раскрыл, когда начнут искусственно выращивать зубы

Стоматолог Бабаев: в ближайшие 5-10 лет вряд ли внедрят выращивание зубов

Ученые занимаются исследованием технологий для выращивания искусственных зубов, которыми в будущем планируют заменить импланты, рассказал NEWS.ru стоматолог Эльмар Бабаев. Однако, по его словам, переход этих технологий в клиническую практику остается крайне сложным. Он уточнил, что в ближайшие 5-10 лет не стоит ожидать повсеместного применения такого метода лечения.

Ученые исследуют применение стволовых клеток и биоинженерных каркасов для формирования зубных тканей. Однако переход этих технологий в клиническую практику остается крайне сложным. В ближайшие 5–10 лет мы, скорее всего, увидим прогресс в восстановлении зубных тканей, но полноценное выращивание зубов пока остается перспективной задачей, — пояснил Бабаев.

Он добавил, что прежде чем внедрять технологию в клиниках, необходимо решить ряд ключевых задач — обеспечить полную биобезопасность, контролировать рост тканей и форму зубов, стандартизировать методы их культивирования и пройти длительные доклинические и клинические испытания для доказательства эффективности и безопасности.

Ранее стоматолог Дзерасса Дедегкаева заявила, что пародонтит, гингивит, скрытый кариес и синдром сухого рта могут вызвать неприятный запах изо рта. По ее словам, проблема может заключаться и в неправильном уходе за ротовой полостью. Кроме того, врач подчеркнула, что недостаточное выделение слюны — естественного антисептика, в свою очередь, создает хорошую среду во рту для размножения бактерий.

Максим Ширяев
М. Ширяев
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Магнитогорского комбината ответил на вопрос о сокращении сотрудников
Сомнолог назвала основные причины весенней сонливости
Трамп раскритиковал НАТО за позицию по Ирану
Орбан обрушился на Зеленского из-за выборов
Стало известно, чем ВСУ могут заменить дефицитные ракеты для Patriot
Картаполов оценил возможность триумфального наступления на Константиновку
Трое мужчин набросились на журналиста в Подмосковье
В России усилят контроль за безналичной торговлей с 2027 года
Следователи возбудили дело после подрыва газовоза РФ в Средиземном море
«Если враги появятся»: Лукашенко вручил Ким Чен Ыну необычный подарок
HR-эксперт ответила, могут ли уволить за дружбу с коллегами
Дмитриев указал на прогресс в диалоге по Украине
Путин назвал важнейший источник знаний в современном обществе
МВД развеяло миф о массовой эмиграции из России
Что известно о попытке Украины помешать Трампу стать президентом
Врач назвал тревожные последствия чрезмерного употребления кофе
Профессор объяснил, как убедить ребенка отказаться от чипсов
Министерства приступили к проработке вопроса о запрете вейпов в России
ФСИН поставила точку в возможной пропаже Журавеля
Британцы испугались возможного взрыва на затонувшем у берегов Лондона судне
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

