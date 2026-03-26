«Паника преувеличена»: эксперт о новых ограничениях на вывоз рублей Аналитик Астафьев: россиянам не стоит бояться новых правил вывоза рублей в ЕАЭС

Вступающие в силу с 1 апреля ограничения на вывоз наличных рублей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) большинство граждан практически не затронут, завил NEWS.ru управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. По его словам, для крупных покупок есть более удобные и прозрачные альтернативы.

Паника преувеличена. Лимит в $100 тыс. — это порядка 9–9,5 млн рублей. Подавляющему большинству, кто едет в Армению, Казахстан или Белоруссию по личным делам, такие суммы в чемодане просто не нужны, — сказал Астафьев.

По его словам, указ президента направлен не на тотальное ограничение граждан, а на закрытие конкретной схемы — бесконтрольного вывоза крупных рублевых сумм без подтверждения их законного происхождения. Требование банковской выписки, подтверждающей снятие средств со счета, он назвал логичным дополнением к указу.

Астафьев также напомнил, что ограничения касаются исключительно наличных рублей. Для долларов и евро с 2022 года действует отдельный режим — разрешено вывозить не более $10 тыс. (807 тыс. рублей).

Для тех, кто планирует крупные покупки — недвижимость или дорогостоящие активы в странах ЕАЭС, — наличные давно перестали быть единственным и самым удобным инструментом, отметил эксперт.

Банковские переводы в страны союза работают устойчиво: российская СПФС охватывает все банки Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, операции проходят в реальном времени с комиссией значительно ниже, чем потери при конвертации и транспортировке наличных, — сказал Астафьев.

По его словам, для физлиц также доступны системы «Золотая Корона» и «Юнистрим» — без ограничений по сумме в рамках валютного законодательства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает вывоз наличных рублей за пределы страны. С 1 апреля 2026 года физическим лицам запрещено вывозить в государства — члены Евразийского экономического союза суммы, превышающие эквивалент $100 тыс.