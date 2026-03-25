25 марта 2026 в 22:23

Путин установил ограничения по вывозу в ЕАЭС наличных денег

Путин запретил с 1 апреля 2026 года вывозить в ЕАЭС свыше $100 тыс. наличными

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
Президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает вывоз наличных рублей за пределы страны. С 1 апреля 2026 года физическим лицам запрещено вывозить в государства — члены Евразийского экономического союза суммы, превышающие эквивалент $100 тыс. (8 млн рублей), отмечено на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, запрет распространяется на вывоз наличной валюты РФ физическими лицами в страны ЕАЭС. Сумма рассчитывается по официальному курсу Центробанка на дату вывоза. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрет действует вне зависимости от суммы.

Установить запрет на вывоз из Российской Федерации в государства — члены Евразийского экономического союза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей эквивалент $100 тыс. США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза, — говорится в документе.

Исключения предусмотрены для вывоза через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах, перечень которых определит правительство. При этом необходимо наличие банковских выписок, подтверждающих снятие валюты со счетов, либо иных документов, перечень которых также установит кабмин.

Ранее Путин определил Москву местом проведения третьего саммита Россия — Африка, который пройдет в 2026 году. В указе также утвержден состав организационного комитета по подготовке мероприятия.

Владимир Путин
указы
наличные
ЕАЭС
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

