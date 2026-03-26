Стало известно, как изменятся цены на услуги стоматологов в будущем

Цены на лечение зубов в будущем будут умеренно расти, заявил NEWS.ru основатель сети стоматологических клиник Эльмар Бабаев. По его словам, это связано с внедрением в процесс искусственного интеллекта. Он уточнил, что технология помогает более точно поставить диагноз, а также делает поход к врачу более комфортным для пациентов.

Мы ожидаем умеренный рост цен. Это связано с тем, что теперь на всех этапах применяются технологии искусственного интеллекта. Все это ускоряет лечение и повышает комфорт пациента. Благодаря ИИ мы можем проводить лечение с минимальным вмешательством. Но все эти технологии требуют значительных инвестиций. Из-за этого растет стоимость услуг, — сказал Бабаев.

Он уточнил, что ИИ помогает определять кариозные патологии на начальной стадии, анализировать рентгены, 3D-диагностика выдает трехмерное изображение зубочелюстной системы, а интраоральное сканирование — точную модель полости рта без использования традиционных слепков. Стоматолог подчеркнул, что сегодня пациент платит не только за лечение, но и за точность, прогнозируемость и долгосрочный результат.

Ранее стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев заявил NEWS.ru, что неисправленный прикус может привести к сколам и стираемости зубов, а также спровоцировать нарушения в височно-нижнечелюстном суставе. По его словам, ортодонтическое лечение показано практически всем людям. К тому же врач подчеркнул, что игнорирование рекомендаций врача может привести к серьезным проблемам со здоровьем полости рта.